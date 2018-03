SPÖ-Termine von 9. September bis 15. September 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 9. September 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bundesländertag im Burgenland. U.a. Besuch des Bundessozialamts in Eisenstadt, Betriebsbesuch UDB -Umweltdienst Burgenland in Oberpullendorf (nachmittags).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek nehmen in einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema "Faire Teilzeit - gerechte Entlohnung" Stellung (Büro der Ministerin, Minoritenplatz 3, 1014 Wien).

10.30 Uhr Im Rahmen eines Betriebsbesuches bei der Firma Fried von Neuman Aluminium Austria GmbH findet ein gemeinsames Pressegspräch mit Bundesminister Gerald Klug und PRO-GE Bundesvorsitzenden Rainer Wimmer statt (Fließpresswerk, Werkstraße 1, 3180 Marktl).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht eine Wahlveranstaltung der SPÖ Simmering (Bank Austria Halle, Gasometer, 1110 Wien).

19.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an einer Podiumsdiskussion zur Nationalratswahl von Coram Publico teil (Haus der Allianz-Elementar, Hietzinger Kai 101-103, 1130 Wien).

19.30 Uhr Vortrag und Diskussion "Das Frauenbild der FPÖ" - Über das Frauenbild der FPÖ sprechen der Experte für Rechtsextremismus und Neonazismus, Erfolgsautor Hans-Henning Scharsach sowie Nationalratsabgeordnete Petra Bayr. Moderiert wird die Veranstaltung von Marina Hanke, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien. Hans-Henning Scharsach liest aus dem Buch "Strache im braunen Sumpf". Anmeldung bitte unter: Tel.: 01-589 80-423 oder per e-mail elisabeth.gutenbrunner @ ega.or.at (ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

20.15 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann bei der ORF TV Konfrontation zur Nationalratswahl mit Eva Glawischnig (ORF 2).

DIENSTAG, 10. September 2013:

Im Rahmen eines gemeinsamen Bundesländertages in der Steiermark nehmen PVÖ-Präsident Karl Blecha und SJ-Bundesvorsitzender Wolfgang Moitzi folgende Termine wahr:

10.00 Uhr: Besuch einer Wohneinrichtung von "Betreutes Wohnen", gemeinsam mit der SPÖ-Ortsvorsitzenden von St. Margarethen, Silvia Pillich (Gobernitz 50, 8720 St. Margarethen).

11.00 Uhr - 13.00 Uhr: Besuch des LKH Knittelfeld (Gaalerstraße 10, 8720 Knittelfeld).

13.30 Uhr: Verteilaktion vor der SKF in Judenburg (SKF Sealing Solutions Austria GmbH, Gabelhoferstraße 25, 8750 Judenburg).

14.30 Uhr - 16.00 Uhr: Treffen mit steirischen PVÖ-Vorsitzenden (Bezirkspensionistenlokal Judenburg, Paradeisgasse 22a, 8750 Judenburg).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages den Wochenmarkt in Ried (Ried im Innkreis).

9.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek präsentiert die "fem:HELP"-App gegen Gewalt (Büro der Ministerin, Minoritenplatz 3, 1014 Wien).

9.30 Bundesministerin Claudia Schmied und Bildungslandesrat Michael Schickhofer besuchen die Ganztagsschule Klex (Klex, 2. Obergeschoß, Marschallgasse 19-21 8020 Graz).

11.30 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages die BFI-Produktionsschule Ried (Ried im Innkreis, Molkereistraße 11).

14.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Frauenbusausfahrt der Stadträtin Sandra Frauenberger (Brunnenmarkt, 1160 Wien).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer stellt sich den UserInnen-Fragen im Kurier-Chat.

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages Betriebe in Urfahr-Umgebung (Linz-Urfahr).

16.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Regionskonferenz der VIDA Region Weinviertel Ost (Bernsteinhalle, Paul Ferstl Straße, 2263 Dürnkrut).

18.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält einen Vortrag zum Thema "Herausforderungen für Österreich und den Sozialstaat". (Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel Platz 2, 1010 Wien).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek spricht Begrüßungsworte bei der Diskussions- und Informationsveranstaltung "Frauen gegen Rechts" mit Hans-Henning Scharsach und Landesrätin Verena Dunst (Gasthaus Hans Salamon, Hauptstraße 54, 7023 Zemendorf-Stöttera).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages einen FSG-BetriebsrätInnen-Stammtisch (Gallneukirchen, Warschenhofergut).

19.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied hält bei der Eröffnung der "MQ Vienna Fashionweek.13" eine Rede (MQ Quartier21).

20.20 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer gibt ein Statement bei der Galanacht B2B Diversity Night 2013 ab (Palais Lichtenstein).

20.45 Uhr Sportminister Mag. Gerald Klug besucht das Ländermatch Österreich gegen Irland (Ernst-Happel-Stadion).

MITTWOCH, 11. September 2013

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in NÖ/Bezirk Gmünd.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bundesländertag in Tirol. U.a. Besuch des Bundessozialamts, Betriebsbesuche.

Staatssekretär Andreas Schieder auf Bundesländertag in der Steiermark/Obersteiermark.

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages Betriebe in Steyr (Steyr, Stadtplatz).

9.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht die HTL-Mödling (HTL-Mödling, Technikerstraße 1-5, 2340 Mödling).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer lädt gemeinsam mit Nationalratswahlkandidaten Markus Vogl und Bürgermeister Gerald Hackl zu einer Pressekonferenz (Steyr, Gasthaus Mader, Stadtplatz).

12.15 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht gemeinsam mit SPÖ-Abgeordnetem Hannes Weninger den Lehrbetrieb Biogärtnerei des Vereins "Arge Chance" (Ökogarten Mödling, Guntramsdorferstraße 16, 2340 Mödling).

19.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht gemeinsam mit Stadträtin Sonja Wehsely die Veranstaltung "Gesundheitspolitik - Ein Blick in die Zukunft" (Ringturm, Dachfoyer, Festsaal, Schottenring 30,1010 Wien).

19.30 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer eröffnet die Ausstellung "Die Gerechten - Courage ist eine Frage der Entscheidung" und überreicht im Rahmen dieser Veranstaltung das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Ulrike und Günther Schuster vom Verein "Österreichische Freunde von Yad Vashem" (Steyr, Museum Arbeitswelt).

DONNERSTAG, 12. September 2013

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in NÖ/Bezirk St. Pölten.

8.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das AKH Wien.

8.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied, Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner und Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl präsentieren die Baufortschritte des Bildungscampus Hauptbahnhof Wien (Baustelle Bildungscampus Hauptbahnhof, Eingang: Nur über 10., Gudrunstraße 90 möglich).

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zu einer Pressekonferenz zur Präsentation des Projekts "Novemberpogrom" (Parlament).

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Begrüßungsworte bei der FSG-Bundesfraktionskonferenz Bau-Holz (Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

11.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt Mitglieder des konsularischen Corps Oberösterreich zu einer Aussprache (Parlament).

13.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt im Rahmen des 60. Österreichischen Gemeindetages an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Auswirkungen der Gesundheitsreform" teil (Design Center Linz, Kongresssaal, Europaplatz 1, 4020 Linz).

16.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht bei der FSG-Veranstaltung der Wiener Städtischen "Arbeit und soziale Sicherheit im Fokus- Österreichs Sozial- und Arbeitsmarktpolitik als Vorbild für Europa" (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien).

16.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt gemeinsam mit der Bundesjugendvertretung zur Dialogveranstaltung "29913 - Du gibst den Ton an!" bei der sich PolitikerInnen den Fragen von Erst- und JungwählerInnen stellen (Parlament).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der "Sommer-Road Show" der SPÖ Wien teil (Freyung, Onr. 6A, 1010 Wien).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Verteilaktion der SPÖ Floridsdorf (U1 Großfeldsiedlung, Ausgang EKZ).

18.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger hält im Rahmen der Veranstaltung "Fit für Österreich - Qualitätssiegel Abend" ein Referat (ASKÖ Bewegungscenter Linz, Hölderlinstraße 26, 4040 Linz).

18.30 Uhr Bundesministerin Doris Bures übergibt im Rahmen der Verleihung des Staatspreises "Mobilität 2013" die Auszeichnung an die vier Gewinner der Kategorien "Forschen. Entwickeln. Neue Wege weisen.", "Beschäftigung sichern. Wirtschaft stärken.", "Planen. Bauen. Betreiben." und "Bewusstsein schaffen. Ausbilden.". Der Staatspreis Mobilität ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie an österreichische Unternehmen und Institutionen verleiht. Um Anmeldung per E-Mail an katharina.schueller @ austriatech.at wird gebeten (Palais Ferstl, Strauchgasse 4, 1010 Wien).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Eröffnung des Guntramsdorfer Oktoberfests (Windradlteich, Guntramsdorf).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die Ausstellung des Künstlers Valentin Oman mit dem Titel "Homo Sapiens -Terra Incognita" (Wien, Kleine Galerie, Kundmanngasse 30).

19.00 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha spricht bei der Film- und Buchpräsentation "DESERTEURE - Solidarität im algerischen Befreiungskampf" (Sarasines Café Restaurant, Langegasse 74, 1080 Wien).

20.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger beim Galaabend des BTV Vöckla-Award 2013 (Linzer Straße 50, 4840 Vöcklabruck).

FREITAG, 13. September 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in der Steiermark/Bezirk Leibnitz.

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Vizebürgermeisterin Renate Brauner frühstücken mit Lehrlingen der Lehrwerkstätte KFZ- u. Baumaschinentechnik-Zentrum (Baudißgasse 10, 1110 Wien).

9.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht die Festveranstaltung "50 Jahre BORG Güssing" (BORG, Schulgasse 17,7540 Güssing).

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und ICEUR Vienna laden ein zur Masterclass "Die Regionalwahlen in Russland 2013: Ergebnisse und Analysen". Nähere Informationen unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/die-regionalwahlen-in-russland-2013-ergebnisse-und-analysen/ (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer nimmt im Rahmen eines Bundesländertages an einer Betriebsversammlung der A1 Telekom in Linz teil (Linz, Fadingerstraße 6).

11.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Feier "10 Jahre Kolpinghaus 'Gemeinsam leben'" (Maria-Rekker-Gasse 9, 1100 Wien).

13.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger hält bei der Fraktionskonferenz der PRO-GE ein Referat und nimmt anschließend an einer Diskussion teil. Bitte um Anmeldung unter e-mail:

presse@proge.at (Catamaran, Wilhelmine Moik Saal 1501, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages eine Veranstaltung des BSA (Linz-Urfahr, ASKÖ-Bewegungscenter, Hölderlinstraße 26).

15.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Energiewendefeier im Burgenland (Volksfestgelände in Gols).

16.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann beim Wahlkampfauftakt der SPÖ Steiermark (Stadthalle Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz).

16.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek spricht Begrüßungsworte bei der Bundesfrauenkonferenz der PRO-GE Bitte um Anmeldung unter e-mail: presse @ proge.at (Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

16.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Rote Messe der BO Floridsdorf (Franz Jonas Platz).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine kurze Ansprache beim Oktoberfest der Gesiba HausbetreuerInnen (Kolariks Himmelreich, Prater 74, Straße des 1. Mai, 1020 Wien).

17.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Leopoldsdorf (Gastwirtschaft Schaffer, Hauptstraße 11, 2333 Leopoldsdorf).

18.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der "Sommer-Road Show" der SPÖ Wien teil (Wallensteinplatz, 1200 Wien).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der SPÖ-Bezirkskonferenz in Tulln (Donauhof Zwentendorf, Pappelallee 1, 3435 Zwentendorf an der Donau).

19.45 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Josefstädter Straßenfest.

20.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am 1. Oberösterreichischen Pflegeball als Ehrengast teil (Redoutensäle, Promenade 39, 4020 Linz).

SAMSTAG, 14. September 2013:

Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ Oberösterreich Barbara Prammer besucht mehrere Linzer Grätzelfeste sowie den Urfahraner Sommerausklang auf der Donaulände (Linz).

9.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich (Sportzentrum Alte Au, Alte Au 1, 2000 Stockerau). Im Anschluss daran besucht Frauenministerin Heinisch-Hosek das SPÖ-Familienfest in Stockerau.

10.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht das Stadtfest in Linz (Donaupark, 4020 Linz).

10.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Eröffnungsworte bei einer Kunstausstellung in den Blumengärten Hirschstetten (Quadenstraße 15, 1220 Wien).

11.30 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures eröffnet gemeinsam mit Bürgermeister Michael Häupl und Vizebürgermeisterin Renate Brauner das Wiener-Forschungsfest 2013 (beim Naschmarkt, U4 Kettenbrückengasse).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Strebersdorfer Grätzlfest der BO Floridsdorf (Rußbergstraße beim Hochhaus, 1210 Wien).

15.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält die Festrede bei der Eröffnung des neuen Kinderbetreuungszentrums Grafenbach-St. Valentin (Aurieglgasse 12, 2632 Grafenbach-St.Valentin).

15.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Oktoberfest der SPÖ Floridsdorf (Prager Straße 93-99/25, 1210 Wien).

16.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt am Stadtjubiläum "90 Jahre Gemeinde - 65 Jahre Stadt" Ternitz teil (Stadthalle Ternitz, Theodor-Körner-Platz 2, 2630 Ternitz).

16.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Festakt "90 Jahre Gemeinde-65 Jahre Stadt Ternitz" (Stadthalle Ternitz, Th. Körner-Platz 2, 2620 Ternitz).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der "Sommer-Road Show" der SPÖ Wien teil (Meidlinger Platzl, 1120 Wien).

18.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht das Weinfest der SPÖ Walding (Sportpark, 4111 Walding).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht den Ottakringer Kirtag.

SONNTAG, 15. September 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek nimmt an der Naturfreunde-NÖ-Wanderung zur Stockerhütte teil (Traisen, Schwarzenbach).

10.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied eröffnet das "Brucknerfest 2013" und hält eine Rede. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht die Eröffnung (Brucknerhaus, Untere Donaulände 7, 4020 Linz).

11.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht das Herbst-Grillfest des Pensionistenverbands in Pfarrkirchen (Gasthaus Eder-Lamplhub, Lamplhuberstraße 2, 4540 Pfarrkirchen bei Bad Hall).

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Eröffnung des Sport- und Spielefests für Kinder mit geistigen und körperlichen Defiziten am Lions Day (Kultur und Sportvereinigung der Wiener Gemeindebediensteten, Rustenschacherallee 3-5, 1020 Wien).

20.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht das Eröffnungskonzert "Bruckner Total" des Brucknerfestes 2013 (Linz, Brucknerhaus).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum