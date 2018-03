In Summe 1,3 Millionen (weitester Seherkreis) sahen drittes TV-Konfrontations-Doppel im ORF

Am 9. September: Faymann - Glawischnig und Spindelegger - Strache

Wien (OTS) - Insgesamt 1,296 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) verfolgten gestern Donnerstag, den 5. September 2013, zumindest kurz das dritte Doppel der von Ingrid Thurnher geleiteten ORF-"Wahl 13"-TV-Konfrontationen. Das entspricht 18 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+.

Das Duell Werner Faymann (SPÖ) - Frank Stronach (TS) erreichte dabei bis zu 744.000 Zuseherinnen und Zuseher. Im Schnitt waren 686.000 bei 30 Prozent Marktanteil (24 Prozent MA bei E-49) via ORF 2 live mit dabei. Das anschließende Gespräch zwischen Josef Bucher (BZÖ) und Michael Spindelegger (ÖVP) sahen bis zu 819.000. Im Schnitt ließen sich 735.000 Zuschauer bei 31 Prozent Marktanteil (25 Prozent MA bei E-49) diese Debatte nicht entgehen.

Intensiv wurden die "Wahl 13"-Konfrontationen im ORF in den Social-Media-Angeboten diskutiert. Rund um die beiden Konfrontationen wurden mehr als 3.500 Tweets abgesetzt (nicht mitgezählt jene, die keinen # zur Nationalratswahl aufweisen), während der Sendungen selbst waren es rund 3.200 Tweets.

Weiter geht es bereits am Montag, dem 9. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 (am Dienstag, dem 10. September steht um diese Zeit das WM-Qualifikationsmatch Österreich -Irland auf dem Programm) mit der Konfrontation Werner Faymann (SPÖ) - Eva Glawischnig (Grüne). Um 21.05 Uhr folgt Michael Spindelegger (ÖVP) - Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Der weitere Fahrplan der "Wahl 13"-TV-Konfrontationen

Donnerstag, 12. September

Strache - Stronach (20.15 Uhr)

Glawischnig - Bucher (21.05 Uhr)

Dienstag, 17. September

Spindelegger - Glawischnig (20.15 Uhr)

Faymann - Strache (21.05 Uhr)

Donnerstag, 19. September

Strache - Bucher (20.15 Uhr)

Glawischnig - Stronach (21.05 Uhr)

Dienstag, 24. September

Faymann - Spindelegger (ab 20.15 Uhr)

Donnerstag, 26. September

Schlussrunde (20.15 Uhr)

Sämtliche TV-Konfrontationen mit Ingrid Thurnher werden für hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer auf TELETEXT-Seite 777 untertitelt, werden via ORF-TVthek auch als Live-Stream angeboten und stehen als Video-on-Demand bis nach der Wahl zur Verfügung.

