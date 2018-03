ÖGJ zu Niss: Schluss mit Spaltung der Generationen

In Gesundheit bereits bei Jugendlichen investieren, das hebt Pensionsantrittsalter

Wien (OTS/ÖGB) - "Die neuerlichen Aussagen und Forderungen von IV-Vorsitzender Niss sind weder sachlich, noch sind sie sehr menschlich", kritisiert Sascha Ernszt, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). "Mehr als die Hälfte der Frauen geht derzeit aus Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Pension. Die Industrie soll lieber für gesunde Arbeitsplätze sorgen und auch ältere Frauen beschäftigen, statt ständig die vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters zu fordern." Unerträglich findet Ernszt außerdem die ständigen Versuche von Frau Niss, einen Keil zwischen die Generationen zu treiben.

"Ich frage mich, von welchem Planeten Frau Niss eigentlich kommt", so der ÖGJ-Vorsitzende. "Menschen gehen in Frühpension, weil sie zu krank sind, um weiter zu arbeiten. Die auch noch mit hohen Abschlägen zu bestrafen ist unmenschlich." Die ständigen Angriffe auf das staatliche Pensionssystem würden außerdem nur zur Verunsicherung der jungen Menschen beitragen. "Ständig Reformen zu verlangen, wenn die vorigen noch gar nicht voll wirken, ist unsinnig."

Junge Menschen hätten hohes Interesse an guten Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen und die ein langes Arbeitsleben ermöglichen. "In einer Konferenz mit knapp 150 JugendvertrauensrätInnen in den vergangenen zwei Tagen waren Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz große Themen", berichtet Ernszt. "Gemeinsam mit der AUVA und dem Arbeitsinspektorat haben die Jugendlichen sehr ernsthaft und engagiert über gesunde Arbeitswelt diskutiert." Es liege in erster Linie an den Firmen, dafür zu sorgen, dass Arbeit nicht krank mache und dass man bis zum Pensionsantrittsalter gesund bleibe. "Das ist die Verantwortung der Firmen, nicht der ArbeitnehmerInnen. Wer zum Beispiel die billigsten Stanley-Messer kauft wird mit Unfällen rechnen müssen. Das Pensionsantrittsalter heben wir nur dann, wenn auch genug in alternsgerechte Arbeitsplätze investiert wird. Das muss schon bei den Jugendlichen beginnen, dieser Wunsch ist bei unserer Konferenz deutlich geworden."

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

01/534 44-39263