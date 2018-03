"Robbiton-Haus" am Robinson-Spielplatz offiziell eröffnet

Kinder bauten eigenes Haus aus natürlichen, umweltschonenden Materialien

Wien (OTS) - In Anlehnung an das Dorf "Hobbiton" aus Herr der Ringe gibt es ab sofort ein eigenes "Robbiton-Haus" am Robinson-Spielplatz der Wiener Kinderfreunde in Döbling: Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, Umweltstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Adolf Tiller, BV-StV. Anton Mandl und Franz Prokop, Landesvorsitzender der Wiener Kinderfreunde eröffneten heute offiziell dieses Best practice-Modell für naturnahes Bauen.

Aus fast ausschließlich natürlichen Materialien wurden zwei insgesamt rund 100 m2 große Gebäude errichtet, die Kinder am Spielplatz wurden dabei in allen Projektphasen mit einbezogen: Sie sammelten Ideen für die Gestaltung, zeichneten und bastelten die ersten Modelle, steckten das Gelände ab, bauten Strohballenwände mit Lehm und planten mit BOKU-Studierenden die Biotope am begrünten Dach. Im Robbiton sind unter anderem ein Nature-Lab zum Mikroskopieren und ein Werkraum untergebracht. So gibt es am Robinson-Spielplatz jetzt auch eine nachhaltig gebaute Schlechtwetter-Unterkunft.

"Dieser Spielplatz bietet Kindern die Möglichkeit, die Welt auf eigene Faust zu entdecken und dabei ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. "Und auch bei der Entstehung des neuen Hauses ist die Kreativität nicht zu kurz gekommen!"

"Als Umweltstadträtin sind mir die Kids und Jugendlichen besonders wichtig. Mit unserem EULE-Umweltbildungsangebot bieten wir eine Vielzahl an Aktionen und Workshops in Wien an. Naturnahe Spielplätze, der Umgang mit naturnahen Materialien und das Experimentieren damit ist für die Kinder in der Stadt ganz sicher besonders attraktiv. Mit dem Robinson-Spielplatz, den wir seit vielen Jahren unterstützen, und dem neuen Häuschen haben die Kids einen tollen Ort, wo sie spielerisch für den Umwelt- und Naturschutz sensibilisiert werden", freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima.

Franz Prokop, der Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde freut sich vor allem über die kreative und freudvolle Mitarbeit der Kinder:

"Von der begeisterten Teilnahme an der Planung über die vielen Gestaltungs-Inputs bis zur tatkräftigen Mitarbeit im Rahmen von Workshops. Mit diesem Projekt haben wir den Kinderfreunde-GründerInnen alle Ehre gemacht. Denn Mitsprache und Mitbestimmung der Kinder in allen sie betreffenden Belangen ist eines der wichtigsten Prinzipien der Kinderfreunde-Bewegung und unserer täglichen Arbeit für und mit Tausenden Kindern."

Wie es begann

Zwei Studentinnen der Architektur an der TU Wien, Claudia Kosel und Jasmin Lederer, die mit ihrem Kind auch zu den regelmäßigen BesucherInnen des Spielplatz zählt, erstellten 2011 ein Konzept für naturnahe Räumlichkeiten, um die bestehende desolate und viel zu kleine Materialhütte zu ersetzen. Damit sollte auch die räumliche Infrastruktur den im Laufe der Jahre gestiegenen Anforderungen angepasst werden. Als Baumaterialien wurden großteils natürliche, umweltschonende Rohstoffe vorgesehen: So wurden 1000 lfm Baumstämme verarbeitet, mehr als 50 zertifizierte Strohballen, 15 t Lehm, zwei LKW-Ladungen Substrat für die begrünten Dächer usw. Manche Materialien wie z.B. Lehm sind sogar am Gelände vorhanden.

Kinder immer dabei

In die Planung und Umsetzung wurden auch immer wieder Kinder und Jugendliche einbezogen. In der ersten Phase wurde mit den Kindern, die regelmäßiger den Spielplatz besuchen, Ideen gesammelt und entwickelt, wie das Robbiton möglichst passend und umweltschonend gebaut werden könnte.

In der Planungsphase wurden mit den Kindern Entwürfe gezeichnet und gemalt, verschiedene Modelle in kleinem Maßstab gebaut sowie der nötige Platz dafür in der Natur abgesteckt. Dann wurde gemeinsam die alte kleine Hütte abgerissen und es erfolgte eine erste praktische Auseinandersetzung mit naturnahem Baumaterial: z.B. Herstellung von Lehmziegeln, als kleines Pilotprojekt Bau eines Lehmofens, Bauen einer kleinen Hütte mit Strohballen und Lehm, Begrünungs- und Gestaltungsprojekte als Vorbereitung auf die geplante Dachbegrünung der "Robbiton"-Hütte.

Die Wände aus Stroh und Lehm wurden in einem Workshop gemeinsam mit Kindern und Eltern unter Anleitung von ExpertInnen gebaut und mit bunten Glasflaschen als

Lichtdurchlässe, Nützlingsbauten, Wagenrädern, Insektenfenstern etc. gestaltet.

Der krönende Abschluss des Projektes war die Dachbegrünung in Kooperation mit der Universität für Bodenkultur. Weiters wurde das Projekt unterstützt von der Wiener Städtischen Versicherung, BaKip 8, Jugend am Werk, Universität für Bodenkultur, Hochschule für Agrar-und Umweltpädagogik, MA 42 - Wiener Stadtgärten u.v.m. Fördergeber des Projektes waren die MA 13 - Jugend und Bildung Stadt Wien, die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 und der Bezirk Döbling.

Ein Best-Practice Beispiel in Döbling

"Mit großer Freude habe ich erfahren, dass das Projekt der naturnahen Räumlichkeiten am Abenteuerspielplatz "Robinson-Insel" in der Greinergasse nun fertiggestellt ist", betont auch Döblings Bezirksvorsteher Adolf Tiller. "Für mich sehr beeindruckend ist, dass viele helfende Hände ehrenamtlich mitgetan haben, um diese wunderbaren Aufenthaltsräumlichkeiten für die Jugend durch eigene Ideen gestalten zu können. Natürlich war es für den Bezirk Döbling selbstverständlich, dabei auch finanziell mitzuhelfen. Ständig habe ich mich über den Baufortschritt informiert und gratuliere nun ganz herzlich zur Finalisierung."

Sein Stellvertreter Anton Mandl ergänzt: "Als geborener Döblinger freue ich mich, die positive Entwicklung des Robinson Spielplatzes seit meiner Kindheit miterlebt zu haben. Die Kinderfreunde waren schon immer Vorbild in Best-Practice Beispielen wenn es um die Jugend geht. Es ist schön, dass dieses in Döbling beheimatet ist."

