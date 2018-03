FPÖ-Frigo: In der Wiener Gesundheitsversorgung wird am falschen Platz gespart

Wiener Gebietskrankenkasse spart Kassenstellen für niedergelassene Ärzte in Wien ein

Wien (OTS/fpd) - Die FPÖ fordert schon seit Jahren 300 zusätzliche Kassenverträge für niedergelassene Ärzte in Wien. Dies wird jetzt durch eine Aktion der Wiener Ärztekammer mit Plakaten in den Ordinationen für mehr Kassenstellen der Wiener Ärztekammer unterstrichen, sagt heute der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo.

"Es ist ungeheuerlich dass es nach wie vor keine einzige Kassenplanstelle im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt. Hier hilft die hochgelobte Gesundheitsreform offenbar wenig. Für die betroffenen Kinder und deren Eltern ist das ein unzumutbarer Zustand", kritisiert Frigo.

Doch Schwachstellen gibt es nicht nur in der Kinder- und Jugendheilkunde sondern auch in der Nuklearmedizin und bei Therapieplätzen für physikalische Medizin, so Frigo, "wie kann es sein, dass bei deutlich steigender Bevölkerungszahl in Wien die Kassenplanstellen reduziert werden? Hier muss sofort gegengesteuert werden! Die FPÖ fordert daher einen gesetzlich fixierten Schlüssel für zu schaffende Kassenplanstellen (Arzt/Einwohner) nach dem Beispiel Deutschlands, um diesen falschen Sparkurs möglichst rasch zu unterbinden." (Schluss) hn

