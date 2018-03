VP-Juraczka ad Häupl: Grüßaugust einer grünen Alleinregierung

Wien (OTS) - "Die einstmals stolze SPÖ Wien hat am heutigen Tag aufgehört als eigenständige Partei zu existieren. Michael Häupl fungiert nur mehr als Grüßaugust einer grünen Alleinregierung. Der Parteiapparat der Sozialdemokratie wird als Sektion der Grünen Wiens weitergeführt", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf das Interview mit Maria Vassilakou in der "Presse".

Manfred Juraczka: "Völlig unbeeindruckt von den massiven Protesten der Bürger und Ultimaten des "dramatisch erholten" Wiener Bürgermeisters schwärmt Maria Vassilakou weiterhin von ihrem Erfolgsmodell Mariahilfer Straße und schaltet nun sogar einen Gang höher. Nach der Mariahilfer Straße soll laut grünen Plänen ja nun auch die Gumpendorfer Straße durch eine Einbahnregelung lahmgelegt werden."

"Dass sich Behinderte nicht mehr gefahrlos auf der Mariahilfer Straße aufhalten können, Anrainer in ehemaligen Wohngrätzeln am Verkehr verzweifeln und Schulwege für die Kinder der Umgebung zu einem Spießrutenlauf werden, soll den großen Masterplan für eine bessere grüne Welt nicht stören. Im Gegenteil: Da Maria Vassilakou nach der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung ein weiterer großer Coup gelungen ist, sollte ihr Bürgermeister Häupl doch gleich die Gesamtverantwortung für Wien übertragen. Bei 10% Arbeitslosigkeit und 7,5 Mrd. Euro Gesamtschulden gibt es definitiv noch Luft nach oben", so der Landesparteiobmann weiter.

Juraczka abschließend: "Die Nachfolgedebatte um das höchste Amt in dieser Stadt ist obsolet. Herr Bürgermeister, sie brauchen nicht zurücktreten, das hat der grüne Koalitionspartner bereits für sie erledigt!"

