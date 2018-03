Belakowitsch-Jenewein zu Ottakringer Straße-Neu: Kein Grund zum Jubeln!

Verschlechterungen von vorne bis hinten

Wien (OTS/fpd) - Wenig Grund in kollektive Jubelstimmung zu verfallen bietet die heutige offizielle Eröffnung der Ottakringer Straße. Parkplatzraub, Verlangsamung des 44er, extra Fahrstreifen für Rad-Rowdies und sinnentleerte Kuschelzonen - das ist die traurige Bilanz des rot-grünen Projekts, kritisiert heute die Bezirksparteiobfrau der FPÖ-Ottakring NAbg.Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein.

Während Autofahrer seit fast einem Jahr geschröpft werden, weil das Parkpickerl gegen den Willen der Bevölkerung eingeführt wurde, während die Einzelfahrscheine, Wochen- und Monatskarten der Öffis ständig teurer werden, dürfen sich die Rad-Rambos der Stadt nun über einen eigenen Fahrstreifen erfreuen. Öffis und Individualverkehr müssen sich von nun an in der Ottakringer Straße eine Spur teilen, ärgert sich Belakowitsch-Jenewein über das Ausbremsen der Straßenbahn.

Vor rund 20 Jahren wurde eine eigene Trasse für die Straßenbahn gebaut, um diese zu beschleunigen. Unter Rot-Grün kommt es nun zu einer Verlangsamung des 44ers. Der grüne Verkehrssprecher meinte dazu, dies sei gewünscht, um den Fahrgästen während ihrer Staufahrt die Möglichkeit zu geben, die Schaufenster zu betrachten und Lust aufs "Shoppen" zu bekommen.

Offenbar ist der gute Mann ortsfremd oder ein Glücksspiel-Fetischist, denn außer Telefonshops und Spielhöllen bietet die Ottakringer Straße wenig! Vielleicht aber soll auch der Umsatz beim kleinen Glückspiel angekurbelt werden, damit sich die Stadtkassen füllen und die grüne Vizebürgermeisterin Vassilakou weiter Millionenprojekte a la Mahü leisten kann.

Die Wiener SPÖ schweigt und versucht den Schwarzen Peter an den Koalitionspartner weiterzugeben. In Wahrheit aber spielen Prokop und Pfeffer - beide SPÖ - hier mit und belasten die Autofahrer, so Belakowitsch-Jenewein abschließend. (Schluss) hn

