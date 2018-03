Klarstellung von Überziehungszinssätzen

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Bezugnehmend auf jüngsten mediale Aussagen in der politischen Auseinandersetzung möchte die Hypo in Kärnten klarstellen, dass die Behauptung, die Hypo Alpe-Adria-Bank AG hätte einen der höchsten Überziehungszinssätze so unrichtig ist.

So beläuft sich der aktuelle Sollzinssatz beim Hypo-Classic-Konto auf 6,2% p.a.

Diese Tarifgestaltung spiegelt sich auch in der Zeitschrift KONSUMENT 4/2013 wider, in der die Hypo Alpe-Adria-Bank AG in einem österreichweiten Vergleich unter die positiven Top-5 bei Überziehungszinsen gereiht wurde, wobei der damalige Zinssatz 6,7% betrug und in der Zwischenzeit um weitere 0,5% gesenkt wurde.

Beim Hypo-Fair-Konto beläuft sich der aktuelle Sollzinssatz sogar auf nur 4,7% p.a.

Die Hypo in Kärnten:

14 Filialen in Kärnten, 2 Niederlassungen in Salzburg und Wien -Ansprechpartner für 56.000 Kunden - erste Adresse für 5.600 mittelständische Unternehmen - 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Geschäftsverbindung mit 121 Gemeinden und über 400 Vereinen -nachhaltig saniert mit positiver Bilanz 2011 und 2012 - finanziell unabhängig von der international tätigen Konzernmutter

