Jenewein: Bezahlte die Telekom auch Häupls Luxus-Geburtstagsfest?

Hochegger-Zahlungen an den roten Echo-Verlag legen schlimmen Verdacht nahe

Wien (OTS/fpd) - Mehr als 3.000 Gäste, rund 200.000 Euro Kosten -Bürgermeister Michael Häupl ließ es zu seinem 60. Geburtstag so richtig krachen. Finanziert wurde das rauschende Fest angeblich von der Wiener SPÖ und dem "Bezirksblatt", einer Postille, die zum Echo-Medienhaus gehört. Nun stellt sich dieser Sachverhalt aber anders dar. "Dass Firmen des höchst umstrittenen Lobbyisten Peter Hochegger insgesamt mindestens 72.000 Euro an das Echo-Medienhaus gezahlt haben sollen, legt den schlimmen Verdacht nahe, dass in Wahrheit die Telekom zumindest einen Teil der Kosten der Nobel-Veranstaltung übernommen hat. Wenn dem so ist, dann stecken Häupl und seine Wiener SPÖ bis zum Hals in jenem widerlichen Korruptionssumpf, der zurzeit vor Gericht aufgearbeitet wird", erklärt Wiens FPÖ-Landesparteisekretär NAbg. Hans-Jörg Jenewein.

Bereits unmittelbar nach der Veranstaltung hatte es Aufregung gegeben, weil das beim Häupl-Fest so spendable Medienhaus plötzlich so klamm war, dass es mit 78.500 Steuer-Euro unterstützt werden musste. Jenewein: "Mindestens 72.000 Euro von der Telekom und 78.500 Euro vom Steuerzahler - da würden noch rund 50.000 Euro auf die Gesamtkosten fehlen. Ich fordere vom Bürgermeister, dass er hochoffiziell eingesteht, wer seine Feier wirklich bezahlt hat. Er muss - im Sinne der politischen Hygiene - endlich sämtliche Zahlungsströme offenlegen und auch die Hintermänner nennen!" (Schluss)

