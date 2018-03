Umweltdachverband an LH Voves: Ein Landeshauptmann, der Versprechen bricht, hat längst aufgehört, Landeshauptmann zu sein!

Voves stürzt sich mit Kraftwerksprojekt Schwarze Sulm in Amtsmissbrauch: neuerlicher Wasserrechtsbescheid rechtswidrig

Wien (OTS) - BM Berlakovich als oberste Wasserrechtsbehörde muss Wasserrechtsbescheid aufheben!

"Herr Landeshauptmann Voves, es reicht! Der Umweltdachverband wird im Lauf der nächsten Woche eine Strafanzeige wegen vorsätzlichen Amtsmissbrauchs gegen Sie einbringen", so Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes. "Es ist völlig unverständlich, dass der steirische Landeshauptmann in Ausübung der mittelbaren Bundesverwaltung in Sachen Schwarze Sulm nun entgegen der klaren Anweisungen der obersten Wasserrechtsbehörde und trotz zweier anhängiger EU-Vertragsverletzungsverfahren einen positiven Wasserrechtsbescheid in erster Instanz unterschrieben hat", so Heilingbrunner weiter. "Obwohl das Land Steiermark und die oberste Wasserrechtsbehörde bei der letzten Verhandlungsrunde in der Vorwoche vereinbart hatten, noch weiter zu verhandeln, bevor eine Entscheidung über das Kraftwerksprojekt gefällt wird, hat Voves den Verhandlungstisch vorzeitig verlassen und ohne Rücksprache mit der obersten Wasserrechtsbehörde gestern Donnerstag einen rechtswidrigen Bescheid erlassen", erläutert Heilingbrunner.

Voves tritt Wasserrecht mit Füßen

"Die nun verfolgte Argumentation seitens der Steiermark, die Schwarze Sulm sei bereits jetzt in keinem sehr guten ökologischen Zustand, scheint ein weiteres Gustostückerl an Realitätsverweigerung oder blankes Unwissen seitens der steirischen Wasserrechtsbehörde, die in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Kraftwerksgenehmigungsbehörde mutiert ist. Glaubt Voves wirklich, damit durchzukommen?", fragt sich Heilingbrunner. "Während alle anderen Landeshauptleute Österreichs in mittelbarer Bundesverwaltung das Wasserrecht und die Qualitätszielverordnungen zum Schutz unserer Gewässer ordnungsgemäß umsetzen und das Verschlechterungsverbot in Sachen ökologischer Zustand von Bächen und Flüssen achten, tritt LH Voves die klaren Vorgaben des Wasserrechts, der EU-Wasserrahmenrichtlinie und die Anweisungen der obersten Wasserrechtsbehörde mit Füßen", sagt Heilingbrunner.

Berlakovich muss nun sofort rechtswidrigen Voves-Bescheid aufheben!

"LH Voves hat die Vereinbarung über weitere Verhandlungen und Rücksprache mit der obersten Wasserrechtsbehörde gebrochen und damit den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Bundesminister Berlakovich darf sich diesen Affront nicht gefallen lassen und muss als oberste Wasserrechtsbehörde den Bescheid von Amts wegen beheben, um Österrreich vor weiteren Schäden und Verurteilungen durch den Europäischen Gerichtshof zu bewahren", so Heilingbrunner abschließend.

