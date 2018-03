"Sport am Sonntag" mit David Alaba und Marcel Koller im Studio

Am 8. September um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 8. September 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins am Bundesliga-freien Wochenende u. a. mit David Alaba und Marcel Koller als Studiogäste -zwei Tage vor dem vielleicht entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Irland (ab 19.15 Uhr in ORF eins).

David Alaba und Marcel Koller live zu Gast

Heiße Phase in der WM-Qualifikation. Österreich gegen Irland. Vor dem wichtigsten Heimspiel des Jahres sind David Alaba und Marcel Koller live zu Gast. Außerdem: Deutschland gegen Österreich - die Analyse.

Giovanni Trapattoni - Der Kulttrainer zurück in Österreich

Der irische Teamchef ist eine der schillerndsten, erfolgreichsten und wortgewaltigsten Trainerpersönlichkeiten.

Der irische Fußball - Ein Sport auf der Ersatzbank

Der Fußball spielt in Irland nur eine Nebenrolle. Gute Fußballer gehen früh ins Ausland und die irische Liga ist eine der schwächsten in Europa. "Sport am Sonntag" machte eine Reise auf die grüne Insel und nahm den irischen Fußball genauer unter die Lupe.

Formel 1: Vettel gegen den Rest der Welt

Alle jagen Sebastian Vettel. In Monza will der dreifache Champion seine WM-Führung ausbauen.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

