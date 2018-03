Lebensministerium zu Schwarzer Sulm: Vereinbarungen wurden vom Land Steiermark nicht eingehalten

Vertragsverletzungsverfahren auf europäischer Ebene dazu noch offen

Wien (OTS) - Das Lebensministerium hält zum Bescheid des Landes Steiermark zum Kraftwerksbau an der Schwarzen Sulm fest:

Am 27. August 2013 hat auf Wunsch der Steiermark eine Sitzung zwischen ExpertInnen von Bund und Land stattgefunden. Dabei hat das Land Steiermark erstmals neue Verfahrensunterlagen vorgelegt. Es wurde vereinbart, dass diese Unterlagen vom Ministerium bis 10. September 2013 geprüft werden.

Es geht immerhin um die Qualitätsprüfung einer der letzten sehr guten Gewässerstrecken Österreichs. Der Leiter der Landesumweltabteilung Steiermark sprach in einer Pressemeldung noch selbst davon, dass in diesen zwei Wochen nach gemeinsamen Lösungen gesucht wird.

Ohne das Lebensministerium vorab zu informieren und ohne die Sichtweise der obersten Wasserrechtsbehörde abzuwarten, erließ das Land Steiermark den Bescheid für den Bau des Kraftwerks.

Das Lebensministerium bedauert, dass das Land Steiermark nicht an einer gemeinsamen Lösung interessiert war und sich nicht an die Vereinbarungen laut Sitzung gehalten hat.

Das Lebensministerium wird nun eine genaue inhaltliche Prüfung des Bescheides durchführen. Es werden weitere rechtliche Schritte vorbehalten.

Es laufen noch zwei europäische Vertragsverletzungsverfahren. Es handelt sich dabei um die Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie und ein Natura2000-Verfahren.

Der Bescheid wurde erlassen, ohne dass die Ergebnisse dieser Verfahren vorliegen.

