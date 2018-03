Wohnrechtsreform nach der Wahl vorantreiben

Immobilien- und Vermögenstreuhänder kämpfen in neuer Legislaturperiode für Investitions- und Sanierungsanreize durch transparentes Mietrecht, faire Mieten und einfachere Verfahren

Wien (OTS) - Beim Sommerfest der Immobilien- und Vermögenstreuhänder stand die Zukunft des Wohnbaus in der Millionenstadt Wien im Mittelpunkt. An die 400 Bauträger, Makler und Hausverwalter kamen am Donnerstagabend ins Wake-Up an der neuen Donau um den Weckruf ihres Obmanns Michael Pisecky und jener prominenten Mitglieder zu hören, die bei der Nationalratswahl kandidieren: Kammerpräsidentin Brigitte Jank und Andreas Ottenschläger, der als Geschäftsführer einer Bauträgergesellschaft die Bedingungen für Investoren und die gesamte Branche verbessern will.

Investitionen stocken

Der Obmann der Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Michael Pisecky skizzierte das Problem stockender Investitionen: "Die Verunsicherung für Investoren durch einen zu niederen Richtwert in Wien, es ist der zweitniederste in Österreich, und die anhaltende Diskussion um weitere Mietpreisregulierungen oder sogar Mietobergrenzen steigt. Wir dürfen uns nicht wundern, dass immer mehr Wohnungen nur befristet angeboten werden, dass kaum saniert wird und die Investoren sich immer mehr nach Deutschland orientieren." Man brauche wieder Sicherheit für den Vermieter und den Mieter durch ein Wohnrecht, das nur regelt was unbedingt notwendig ist und damit mehr Transparenz und Verständlichkeit erzeugt. "Der Preis muss sich in Zukunft am Wert und der Leistung orientieren, nur so kommen wir zu fairen Mieten", erklärt Pisecky. Erst, wenn sich der Neubau und das Sanieren wieder auszahle, würde wieder mehr Investorengeld in den für die Wirtschaft so wichtigen Wohnbau fließen. Der Fachgruppe gehe es letztlich darum, es noch attraktiver zu machen, in Wien zu leben.

Leistungsträger sollen mitgestalten

Die Wiener Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank betonte, dass es die Leistungsträger sind, die wissen, wie Probleme gelöst werden können. Genau deswegen sei es so wichtig, dass auch Mitglieder der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögentreuhänder für den Nationalrat kandidieren. "Ja, wir stehen an einem Wendepunkt. Wir stehen für jene, die mit Erfahrung und Leistung das Land und den Wohnbau weiterhin maßgeblich mitgestalten wollen", meinte Jank.

Viel Applaus erntete auch Andreas Ottenschläger aus der Gruppe der Bauträger. Er will als künftiger Abgeordneter zum Nationalrat helfen, Lösungen zu suchen, die für Private aber auch für strukturelle Investoren wie Pensionskassen neue Investitionsanreize schaffen: "Ich möchte mich für sinnvolle Standards beim Neubau einsetzen und das Regelwerk durchforsten damit die Branche wieder besser das tun kann, wofür sie immer gestanden ist: Arbeitsplätze und lebenswerten Wohnraum schaffen". Jene, die in qualitatives Wohnen investieren, dürften nicht bestraft werden.

Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder vertritt 2.700 Bauträger, Hausverwalter und Makler. Ihre Mitglieder schaffen, betreuen und vermitteln ca. 40% des Wohnraums in Wien und tragen damit wesentlich dazu bei, dass Wien zu den lebenswertesten Städten der Welt zählt.

Rückfragen & Kontakt:

Obmann Michael Pisecky

WKW-Immobilien- und Vermögenstreuhänder

Fachgruppe Wien

Tel.: +43 5 0100-26215

Email: michael.pisecky @ sreal.at