"Heimat, fremde Heimat" am 8. September: Inder in Österreich schockiert über Vergewaltigungen

Wien (OTS) - Lakis Jordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 8. September 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Inder in Österreich schockiert über Vergewaltigungen

Laut Statistik wird in Indien mit seinen 1,2 Milliarden Menschen alle neun Minuten eine Frau vergewaltigt. Berichte über Massenvergewaltigungen werden immer häufiger. Diese Welle an Gewalt beschäftigt auch die rund 20.000 Menschen zählende indische Community in Österreich. Ajda Sticker besuchte in Österreich lebende Inderinnen und Inder und sprach mit ihnen darüber - unter anderem auch mit der indisch-österreichischen Familie Bhatia in Niederösterreich.

Schach führt Menschen zusammen

Seit etwa drei Jahren versuchen Profitrainer den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wiener Gemeindebauten, in denen verschiedenen Kulturen, Lebensarten und Gewohnheiten zusammentreffen, das Schachspielen schmackhaft zu machen. Ziel des Projekts ist es, das friedliche Zusammenleben der etwa 500.000 Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern. Auch im Südtiroler Hof im 4. Wiener Gemeindebezirk wird jeden Dienstagnachmittag Schach gespielt. "Das hat sich auf das Zusammenleben sehr positiv ausgewirkt", sagen die Mitarbeiter von "Wohnpartner" - einer Einrichtung, die bei Streitigkeiten zwischen den Nachbarn vermitteln. Mehmet Akbal über die Stimmung im Südtiroler Hof.

Heimliche Hauptstadt der Kurden

Vergangene Woche wurden im Wiener Rathaus die Diyarbakir-Kulturtage eröffnet - für österreichische Kurden eine besondere Geste der Akzeptanz ihrer Kultur. Diyarbakir ist eine hoch entwickelte Kultur-, Kunst- und Handelsstadt Obermesopotamiens und gilt als heimliche Hauptstadt der Kurden. Sie liegt in der südöstlichen Region Anatoliens in der Türkei. Aufgrund der repressiven Politik in den 90er Jahren kam es zu einer massiven Bevölkerungsabwanderung. Seit 14 Jahren wird Diyarbakir von einer kurdischen politischen Bewegung regiert. Mehmet Akbal war bei der Eröffnung der Kulturtage dabei und hat sich die Ausstellung über Diyarbakir im Weltmuseum angesehen.

