Wiener Stadthalle im September: Medienzirkus und Zirkusmanege

Plus: Die Ticketaktion mit Martin Rütter

Wien (OTS) - Medien, Politik und Demokratie - ein Widerspruch? Das ist das Thema der 20. Österreichischen Medientage, die gesellschaftspolitisch akzentuiert sind wie noch nie. Dazu kommt, dass die Veranstaltung in der Wiener Stadthalle vom 24. bis 26. September nur wenige Tage vor der Nationalratswahl stattfindet. Es diskutieren Gäste aus Politik und Wirtschaft: Christian Konrad, Franz Fischler, Ursula Plassnik oder Ex-Piraten-Chefin Marina Weisband und Staatssekretär Sebastian Kurz. Gespannt sein darf man auf Edmund Stoibers Key Note über Demokratie 2.0 und das Streitgespräch zwischen Christian Konrad und Florian Scheuba über die Abhängigkeit von Politik und Medien.

Ein anderer Zirkus entführt ab 11. September in eine märchenhafte Traumwelt unter dem Titel Quidam. Im Gegensatz zu anderen Cirque du Soleil-Shows geht es bei diesmal nicht um Märchenfiguren, sondern um normale Menschen, deren Sorgen und Wünsche. Im Fokus stehen rund ein Dutzend akrobatische Weltklasse-Performances, wie sie nur der Cirque bietet. Inmitten einer Traumkulisse und begleitet von einer Scheinwerfer-Symphonie sowie einem eigenen Soundtrack entsteht die einzigartige, berührende Welt von Quidam.

Wenn Sie bisher noch nie etwas von Selena Gomez gehört haben, sind Sie vermutlich älter als 20 und haben keine Kinder. Selena Gomez ist eine der jüngsten mit Multi-Platin dekorierten Sängerinnen. Ihr aktuelles Album "Stars Dance" bringt Sie mit in die Wiener Stadthalle, es ist ein Mix aus Eurodance, Dubstep und R'n'B. Selena Gomez ist am 17. September zum ersten Mal live in Österreich zu hören.

55-Jahre-Jubiläumsaktion: 1plus1 Tickets für Hundeflüsterer Martin Rütter gewinnen

A sofort gibt es mit ein wenig Glück 1+1 Tickets für Martin Rütter, den Hundeflüsterer, gewinnen. Zusätzlich gibt es die Chance auf viele weitere Preise sowie einen brandneuen Opel Adam bei der Abschlussverlosung.

Martin Rütter präsentiert am 14. Dezember mit "Der tut nix" eine spannende Reise in die Psyche von Mensch und Hund.

Zwei Tickets zum Preis von einem Vollpreis-Ticket gewinnen!

In 14tägigen Intervallen werden neue 1plus1 Ticket-Gewinnchancen vorgestellt: Alle Infos unter www.stadthalle.com/55jahre

