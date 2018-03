Steinhauser zu mutmaßlichem NSA-Horchposten: Sofortige Aufklärung notwendig

Grüne werden auch auf parlamentarischer Ebene aufklären

Wien (OTS) - Die Berichte um den mutmaßlichen NSA Horchposten in Wien beinhalten alle Zutaten eines handfesten Skandals. Die massiven Überwachungsmaßnahmen würden Grundrechte verletzen, im Widerspruch zum österreichischen Datenschutz stehen und wahrscheinlich gleich mehrere Straftatbestände erfüllen. "Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Verteidigungsminister Gerald Klug sollen endlich auf den Tisch legen, was sie über die Abhörmaßnahmen der NSA in Österreich wissen. Die Wahrung der diplomatischen Gepflogenheiten darf nicht wichtiger sein, als die Wahrung der Grundrechte der Österreicherinnen und Österreicher", appeliert der Grüne Datenschutzsprecher, Albert Steinhauser, an Johanna Mikl-Leitner und Gerald Klug.

"Ich kann einfach nicht glauben, dass Innenministerium und Verteidigungsministerium von all dem über all die Jahre hinweg nichts mitbekommen haben sollen. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode sofort auch auf parlamentarischer Ebene aufklären, wer überwacht wird, was überwacht wird, auf welcher Basis überwacht wird und wer aller schon bisher davon gewusst hat. Sollten österreichische StaatsbürgerInnen Beihilfe zur Überwachung geleistet haben, muss überprüft werden, ob sie sich wegen der Unterstützung des militärischen Nachrichtendienstes eines fremden Staats strafbar gemacht haben", sagt Steinhauser.

