AK zu Westbahn: "Nachschlag"-Zahlung für PendlerInnen zurücknehmen

BahnkundInnen mit Jahreskarten müssen sich auf den bereits gezahlten Preis verlassen können. Viele Beschwerden bei Arbeiterkammern Wien und Niederösterreich

Wien (OTS) - "Die Westbahn muss die angekündigte Nachschlag-Zahlung für PendlerInnen zurücknehmen", fordern die Arbeiterkammern von Wien und Niederösterreich. "Wer täglich mit der Bahn zur Arbeit fährt, muss sich darauf verlassen können, dass die Jahreskarte gilt. Fahrtkosten dürfen nicht plötzlich erhöht werden, weil ein Bahnunternehmen neu kalkuliert", sagt die Leiterin der Verkehrsabteilung der AK Wien, Silvia Leodolter. Sowohl bei der Arbeiterkammer in Wien als auch in der Arbeiterkammer Niederösterreich hatten sich empörte PendlerInnen über die angekündigten Preisaufschläge beschwert. "Die Fahrgäste mit Jahreskarte sind StammkundInnen und verdienen es auch, als solche gut behandelt zu werden", ergänzt der Verkehrsexperte der AK Niederösterreich, Thomas Kronister. Die Arbeiterkammern von Wien und Niederösterreich fordern deshalb die Westbahn auf, sich kundenfreundlich zu verhalten und das Vertrauen der JahreskartenkundInnen in ein gut eingeführtes verlässliches Preisgefüge nicht mit nachträglichen Zuschlägen zu zerstören. Im Interesse der PendlerInnen und eines gut funktionierenden öffentlichen Bahnverkehrs appellieren Leodolter und Kronister auch an den Verkehrsverbund Ostregion, genau zu prüfen, wie ein solches Vorgehen künftig verhindert werden kann.

Die Arbeiterkammern Wien und Niederösterreich begrüßen, dass die ÖBB kurzfristig mehr Halte im Bahnhof Tullnerfeld eingeplant haben, um den PendlerInnen eine aufzahlungsfreie Alternative anbieten zu können.

Zugleich ist dieser Fall auch ein Ausblick auf das, was den österreichischen BahnpendlerInnen blüht, wenn das 4. Eisenbahnpaket der EU verabschiedet wird und damit mehr Privatisierung im öffentlichen Verkehr kommt. "Liberalisierung und freier Zugang zum Schienenverkehrsmarkt gehen eben nicht Hand in Hand mit Kundenfreundlichkeit, günstigen Tarifen, Taktverkehrssytemen und Verbesserungen auf der Schiene", so Leodolter weiter: "im Gegenteil -auf einem liberalisierten Markt zählt nur mehr der Profit der Privatfirmen."

