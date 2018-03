Gute Stimmung bei der PLEAMLE Pop Up Store Eröffnung im Almdudler Haus

Wien (OTS) - Donnerstagabend eröffnete im Almdudler Haus in Wien Grinzing der exklusive PLEAMLE Pop Up Store. Die gut gelaunten Gäste ließen sich dort bei einer stimmungsvollen Modepräsentation von Cover Model Nadine Trinker, Live-Klängen der Kärntner Band Matakustix, Carinthian Finger Food und natürlich jeder Menge erfrischenden Almdudler und Almradler von der neuen PLEAMLE Herbst- und Winterkollektion verzaubern. Der Pop Up Store des trendigen Kärntner Jung-Trachtenunternehmens öffnet seine Türen bis 20. September. Alle modeinteressierten Trachtenfans können ab heute genussvoll gustieren und probieren und das eine oder andere neue "Lieblingsstück" finden. Fotos von der Eröffnung unter: http://newsroom.almdudler.com

"Zweitfrau" Frontfrau Diana Lueger, Schwimmerin Fabienne Nadarajah, EasyMotion Geschäftsführer Stefan Miklauz, ATV Chef Martin Gastinger, "Mausi" Christina Lugner, Tanzschul-Chefin Yvonne Rueff, DJ und Entertainer Alex List und weitere Vertreter der heimischen Wirtschaft, Society und Modebranche waren der Einladung von Almdudler und PLEAMLE gefolgt und zur Eröffnung des ersten PLEAMLE Pop Up Stores ins Almdudler Haus gekommen. PLEAMLE Cover Model Nadine Trinker präsentierte gemeinsam mit anderen feschen Models die Highlights der Herbst- und Winterkollektion. Es war schnell klar:

Eine Pop Up Store Eröffnung ist ein Fest und die des ersten PLEAMLE Pop Up Stores überhaupt etwas ganz Besonderes.

PLEAMLE und Almdudler verbinden gekonnt Tradition mit modernem Lifestyle

PLEAMLE Geschäftsführer Daniel Derler ist begeistert, dass der Pop Up Store im Almdudler Haus, seine Zelte aufschlagen konnte und bereits neugierig, wie die neue Kollektion bei den Wienerinnen und Wienern ankommt: "Ich freue mich sehr, dass wir den ersten Pop Up Store von PLEAMLE gerade "im Herzen" von Almdudler eröffnen. Almdudler war ja nicht unwesentlich daran beteiligt, die Tracht als Modetrend wieder in die Stadt zu bringen. Wir sind schon gespannt, wie die aktuelle Kollektion bei den Wienerinnen und Wienern ankommt. Das Interesse ist groß, das hat der heutige Abend gezeigt." Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling, stilecht in einem weiß-geblümten PLEAMLE Hemd erschienen, fügt hinzu: "PLEAMLE verbindet wie Almdudler gekonnt Tradition mit modernem Lifestyle. Was könnte daher logischer sein, als den ersten PLEAMLE Pop-Up Store in Wien zu uns ins Haus zu holen. Ich freue mich sehr, dass wir Gastgeber sind und werde in den nächsten zwei Wochen sicher öfter vorbeischauen. Persönlich gefällt mir die "Teiflshaut" ausgesprochen gut. Die hat was: Sieht aus wie eine echte Lederhose, greift sich an wie eine solche und doch ist sie 100% hirschfrei. Faszinierend."

Inspiration für Herbst- und Winterkollektion

Für die aktuelle Herbst- und Winterkollektion 2013 haben sich die Designer von PLEAMLE beim Wandern in der schönen Natur inspirieren lassen. Vor allem die schöne Alpenrose, landläufig auch als Almrausch bekannt, hat ihren Teil dazu beigetragen. Mit ihrem kräftigen Rot und einem Hauch Pink taucht sie nicht nur die Almen der Alpen in ein leuchtendes Farbenmeer, sondern auch die neue PLEAMLE "Wanderslust-Kollektion". Aber noch zwei andere Alpen-Stars spiegeln sich als Blumenmotiv oder in den Farbtönen der Kollektion wider: der Enzian und das Edelweiß. PLEAMLE bietet neben dieser auch eine brandneue, türkisblaue Wörthersee Kollektion und die "Teiflshaut", die aussieht als wäre sie aus echtem Leder.

lower Power reloaded

Das Kärntner Jungunternehmen PLEAMLE hat seit 2004 einen fixen Platz in der heimischen Trachtenszene und verbindet Volkskultur aus dem Alpenraum mit mondänen Kleidungsstücken. PLEAMLE bedeutet im Kärntnerischen "Blümchen". Hier fing auch die Unternehmensgeschichte mit einem schwarzen Polo mit den typischen Blümchen an. Mittlerweile können Trachtenfans aus mehreren Kollektionen auswählen und ihre Lieblingsstücke in Geschäften in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und Belgien, sowie im Onlineshop erstehen. Bereits 2012 designte PLEAMLE für Almdudler eine eigene Sonderedition der Almdudler Formflasche. Nun sind die trendigen Stücke erstmals in einem eigenen Pop Up Store erhältlich. Von 6. - 20. September ist die neue Herbst- und Winterkollektion in ebendiesem im Almdudler Haus in 1190 Wien zu bewundern. Jeweils Mo bis Do von 9 bis 18 Uhr und Fr von 9 bis 13 Uhr.

Übrigens: Alle, die in den kommenden zwei Wochen den PLEAMLE Pop Up Store besuchen, erwartet nicht nur schöne Mode, sondern auch eine kleine Überraschung.

Fotos:

Vom Event: http://newsroom.almdudler.com ((C) PLEAMLE), ab 6.9.2013, bis 10.00 Uhr

Von PLEAMLE: http://www.pleamle-fotos.com ((C) PLEAMLE)

Der Abdruck für Pressezwecke ist honorarfrei

Über PLEAMLE

Über PLEAMLE

