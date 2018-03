Aubauer: Daten zu regional stark unterschiedlichen Frühpensionen beweisen: Frühpensionsmonitoring dringend nötig!

Wien (OTS) - Nur, wer weiß, in welcher Region, mit welchem Kollektivvertrag, bei welcher Betriebsgröße auffällig früh pensioniert wird, kann wirksame und vor allem gerechte Maßnahmen entwickeln!

Zu den Berichten in der heutigen "Presse", wonach die Pensionsantrittsalter je nach Bundesland um bis zu 2,5 Jahre variieren, hält Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat fest:

"Wir verlangen seit mittlerweile zwei Jahren die Einführung des Frühpensionsmonitorings- auch die ÖVP hat dies zu Recht in ihr aktuelles Zukunftsprogramm übernommen, während politische Mitbewerber weiterhin auf der Bremse stehen! Vor allem angesichts der heute veröffentlichten Zahlen ist endgültig klar: Wir müssen wissen, wer in welcher Branche oder Region, mit welchem Kollektivvertrag, bei welcher Betriebsgröße, in welchem Alter und mit welchem Befund die Frühpension antritt. Damit liegt uns monatlich eine aussagekräftige 'Frühpensions-Landkarte' vor. Nur so wird es uns gelingen, maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen. Wir wollen niemandem die Schuld für eine Frühpensionierung zuweisen. Wir wollen Aktivieren statt Pensionieren! Und genau das geht nur mit individuell passenden Lösungen - wozu man eben zuerst einmal wissen muss, wo und vor allem warum der Schuh drückt! Führen wir das Frühpensionsmonitoring zu Jahresbeginn ein, dann haben wir zur Jahresmitte erste aussagekräftige Daten und können wirklich passende Lösungen finden!"

