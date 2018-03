Brauner als Präsidentin des Verbands der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft wiedergewählt

Rudi Kaske als Vizepräsident neu im Vorstand, Spitzenverband vertritt 123 Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung

Wien (OTS) - Vizebürgermeisterin Renate Brauner wurde am 3. September 2013 einstimmig als Präsidentin des Verbands der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG) bestätigt. Ebenfalls neu gewählt wurde der Vorstand, in den erstmals AK-Präsident Rudi Kaske als Vizepräsident einzieht. Brauner zog vor den Delegierten des Verbandes Bilanz: "In den vergangenen zwei Jahren ist es uns gelungen zu zeigen, dass auf öffentliche Unternehmen während der Wirtschaftskrise Verlass ist. Denn unsere kommunalen Dienstleister investieren trotz der größten Krise seit Jahrzehnten auch weiterhin in die Infrastruktur. Das schafft Arbeitsplätze und bildet die Grundlage für die hohe Lebensqualität und den Wirtschaftsstandort Österreichs", so Brauner. Der VÖWG hat dabei in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt, dass man durch kontinuierliche Arbeit und Detailwissen auch in Brüssel eine Stimme sein kann, die geschätzt und gehört wird. Denn, wenn die kommunalen Dienstleister im VÖWG gemeinsam auftreten, dann hat das Gewicht. "Das zeigt sich etwa bei der Konzessionenrichtlinie, wo gemeinsam erreicht wurde, dass der Trinkwasserbereich ausgenommen wurde. Das gilt auch für die heiklen Verhandlungen zum 4. Eisenbahnpaket. Auch hier werden wir gemeinsam gegen mutwillige Privatisierungen und Fehlentwicklungen zulasten unserer Kundinnen und Kunden ankämpfen", sagt Brauner abschließend.

Zahlen und Fakten zum VÖWG

Der VÖWG vertritt die Interessen der öffentlichen Wirtschaft, vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge (der Dienstleistungen von öffentlichem Interesse), und ist Teil der europäischen Sozialpartner. Als österreichische Sektion des "Europäischen Zentralverbands der öffentlichen Wirtschaft" (CEEP) arbeitet er direkt an der Entstehung von europäischen Gesetzen mit. Darüber hinaus nützt der Verband als Mitglied des Internationalen Forschungs- und Informationszentrums für Gemeinwesen (CIRIEC) internationale Expertisen und Kontakte. Auf diese Weise wahrt er die Interessen seiner Mitglieder und kann so europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik wirksam mitgestalten.

VÖWG: 123 Mitglieder in öffentlichem Eigentum bzw. mit öffentlicher Beteiligung

Daseinsvorsorge umfasst neben der öffentlichen Infrastruktur (vgl. Personenverkehr, Wasser, Energie, Abfall) auch Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheit, Kultur und soziale Dienste. Der seit 1952 bestehende VÖWG hat 123 Mitglieder, darunter Unternehmen aus zahlreichen Geschäftsfeldern wie beispielsweise die Holding Graz, die Linz AG, die Wiener Stadtwerke, den Flughafen Salzburg, die ASFINAG und die ÖBB. Seit 2010 fungiert die EU-Expertin Heidrun Maier-de Kruijff als Geschäftsführerin des VÖWG.

