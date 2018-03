ING-DiBa Direktbank Austria unterstützt Vereinsarbeit: 50 mal 1.000 Euro für Österreichs Vereine

Wien (OTS) - Rund zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher über 15 Jahren arbeiten ehrenamtlich in einer Organisation bzw. in einem Verein. Ihr Beitrag zum öffentlichen Leben ist unverzichtbar. Nun haben sie die Chance auf finanzielle Unterstützung. Denn die ING-DiBa Direktbank Austria vergibt mit ihrer Initiative "Vereinstausender" vom 6. September bis 7. Oktober 2013 50 mal 1.000 Euro. Alle Details auf www.ing-diba.at/vereinstausender.

50.000 Euro nimmt die ING-DiBa Direktbank Austria im Rahmen ihrer Aktion "Vereinstausender" in die Hand, um gemeinnützige Vereine in ganz Österreich zu unterstützen. Dazu Roel Huisman, CEO der ING-DiBa Direktbank Austria: "Uns ist die Unterstützung von gesellschaftlichem Engagement ein besonders großes Anliegen. Bereits im Vorjahr haben wir Vereine, in welchen unsere Mitarbeiter aktiv sind, mit je 1.000 Euro unterstützt. Dieses Jahr dehnen wir die Aktion auf alle österreichischen Vereine aus, in denen sich Freiwillige ehrenamtlich engagieren. 50 Vereine werden mit je 1.000 Euro unterstützt."

Teilnahmeberechtigt sind eingetragene und gemeinnützige Vereine Ab 6. September 2013 können sich interessierte Vereine unter www.ing-diba.at/vereinstausender registrieren. Teilnehmen darf jeder Verein, der im Vereinsregister eingetragen ist und für den Freiwillige gemeinnützig tätig sind. Notwendige Eckdaten sind die Darstellung des Vereins, die Pläne für die Verwendung der 1.000 Euro sowie die Bekanntgabe einer Ansprechperson.

Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen

Zusätzlich steht es jedem Verein frei, sich selbst zu präsentieren. Fotos, Logos, Websites, aber auch Videos können eingestellt werden. Überzeugende Darstellung und die Mobilisierung sämtlicher Mitglieder, Freunde, Verwandten und Bekannten sowie der Internet-Community als Unterstützer werden über den Sieger entscheiden. Gilt es doch die Juroren zu überzeugen, und das sind keine externen Experten, sondern Internet-User, die sich registrieren und täglich bis zu vier Mal ihre Stimme an die Vereine ihrer Wahl vergeben dürfen. Sieger sind am Ende die Vereine mit den meisten Stimmen, die online gesammelt werden.

Roel Huisman fasst zusammen: "Mit der Aktion wollen wir unsere Wertschätzung für die Vereine und ihre zahlreichen ehrenamtlichen Helfer zum Ausdruck bringen. Sie sind es, die zum Funktionieren unserer Gesellschaft einen enormen Beitrag leisten. Etwas von unserem Erfolg an die Gesellschaft weiter zu geben, ist mitunter Ziel unseres CSR-Programms. Darum gibt es nun den Vereinstausender."

Die ING-DiBa Direktbank Austria www.ing-diba.at ist mit 514.000 Kunden und Retail Balances (Summe aus Einlagen von Privatkunden, Krediten an Privatkunden sowie verwaltetem Depotvolumen - Stand 12/2012) von 7,3 Mrd. Euro die klare Nummer 1 unter den Direktbanken. Mit ihrer Produktstrategie setzt sie auf ein konzentriertes Portfolio an einfachen Produkten aus den Bereichen Sparen, Kredit und Fonds. Mit 140 Mitarbeitern am Standort Wien Galaxy Tower ist die Direktbank rund um die Uhr über Internet, Telefon oder Post erreichbar. Der Verzicht auf ein teures Filialnetz bringt enorme betriebswirtschaftliche Vorteile, die an die Kunden in Form günstiger Konditionen weitergegeben werden.

Die ING-DiBa Austria ist die österreichische Niederlassung der ING-DiBa AG Deutschland. Für österreichische wie auch deutsche Kunden gilt die gesetzliche Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Darüber hinaus ist die ING-DiBa AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen, mit derzeit bis zu 1,48 Milliarden Euro pro Kunde.

