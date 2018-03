Arbeitszeitflexibilisierung beschleunigt Umverteilung von Löhnen zu Gewinnen

Linz (OTS) - Im letzten Jahrzehnt hat sich - durch das Steigen der Gewinn- und Besitzeinkommensquote - die Verteilung der Einkommen zu Ungunsten der Arbeitnehmer/-innen um insgesamt 32,4 Milliarden Euro verschlechtert. Und wegen nichtbezahlter Überstunden sind den Beschäftigten allein 2012 im Schnitt etwa 2000 Euro entgangen. "Statt rückwärtsgewandter Forderungen nach Ausweitung der Arbeitszeiten braucht es mehr Verteilungsgerechtigkeit", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Er fordert kräftige Lohn- und Gehaltssteigerungen, einen Mindestlohn von mindestens 1500 Euro und die Wiederherstellung der Verhandlungsgemeinschaft in der Metallindustrie.

Der Anteil der Löhne und Gehälter am in Österreich erwirtschafteten Volkseinkommen (die Lohnquote) betrug 2012 rund zwei Drittel (knapp 69 Prozent). Das restliche Drittel sind Gewinn- und Besitzeinkommen. Zwei Jahrzehnte früher erhielten die Arbeitnehmer/-innen noch rund drei Viertel der Wertschöpfung. Der Lohnanteil sinkt, weil die Gewinn- und Besitzeinkommen überdurchschnittlich hoch steigen: Während sich in den letzten zwei Jahrzehnten das in Österreich erwirtschaftete Volkseinkommen etwa verdoppelt hat, stiegen die Gewinne und Vermögenserträge um mehr als 130 Prozent, die Löhne mit 86 Prozent aber nur unterdurchschnittlich. Die steigenden Gewinne werden aber nicht für produktive Investitionen verwendet. Diese sind nur halb so hoch wie die Gewinne angestiegen.

Fehlbetrag von 32,4 Milliarden Euro zu Ungunsten der Arbeitnehmer/-innen

Die letzten Jahre zeigen ein Auf und Ab bei der Lohnquote. In der Langzeitperspektive überwiegen aber die Rückgänge, die durch vereinzelte Anstiege nicht ausgeglichen werden können. Wäre die Lohnquote von 2002 bis 2012 stets gleich hoch geblieben (68,8 Prozent), dann wären die Lohneinkommen in Summe jedes Jahr (Ausnahme:

2009) um einige Milliarden Euro höher gewesen - aufsummiert ein Fehlbetrag von 32,4 Milliarden Euro!

Eine Ursache für die schlechte Reallohnentwicklung ist auch steuerlich begründet. Hätte sich im letzten Jahrzehnt die Lohnsteuer genauso wie die Bruttolöhne entwickelt, dann hätten die Arbeitnehmer/-innen im Jahr 2011 österreichweit um fast 260 Millionen Euro weniger Steuer bezahlt (OÖ: 82 Millionen Euro). Pro Kopf sind das österreichweit etwa 60 Euro, in Oberösterreich sogar fast 120 Euro im Jahr. Das Lohnsteueraufkommen hat die Lohnsteigerungen quasi "überholt". Werden von den moderat gestiegenen Bruttolöhnen Steuern und die Teuerung abgezogen, dann bleibt real und netto in Oberösterreich im Schnitt nur wenig Kaufkraftzuwachs übrig (insgesamt 2,6 Prozent von 2001 bis 2011). Bundesweit ergibt sich sogar ein Minus von einem Prozent, was bedeutet, dass sich die Arbeitnehmer/-innen des Jahres 2011 durchschnittlich weniger leisten konnten als jene zehn Jahre zuvor.

Kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen und 1500 Euro Mindestlohn sind nötig

Daher braucht es in allen Branchen einen Mindestlohn von mindestens 1500 Euro. Angesichts der bevorstehenden Kollektivvertragsrunde fordert Kalliauer kräftige Lohn- und Gehaltssteigerungen zur Stärkung der Kaufkraft und die Wiederherstellung der Verhandlungsgemeinschaft in der Metallindustrie.

Ein klares Nein gibt es von der AK zu einer Arbeitszeitverlängerung, die als "Flexibilisierung" getarnt wird. "Die Forderung nach einer Verlängerung der Höchstarbeitszeiten pro Tag auf mehr als zehn Stunden gefährdet die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, kostet sie Lohn oder Zeitguthaben wegen wegfallender Überstundenzuschläge und verschärft die schon jetzt extrem hohe Arbeitslosigkeit", sagt der AK-Präsident.

