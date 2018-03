RfW-Gehring: Rot-Schwarz läuten für Trafikanten die "Totenglocken"!

"Nach der Wahl wird es für uns Trafikanten noch enger. Die Interessenvertretungspolitik von Wirtschaftsbündler Bundegremialobmann Peter Trinkl (ÖVP) ist enttäuschend."

Wien (OTS) - Anlässlich der von 6. bis 9. September stattfindenden Fachmesse "Feuer&Rauch" zieht Ernst Gehring, Bundesobmann des Verbandes der Tabaktrafikanten Österreichs, eine äußert negative Bilanz für die Zukunft der Trafikanten: "Das rot-schwarze Ministerduo Alois Stöger und Maria Fekter ist drauf und dran nach den Nationalratswahlen die "Totenglocken" für die österreichischen Trafikanten zu läuten."

Während SPÖ-Gesundheitsminister Stöger gemeinsam mit den EU-Bürokraten an weiteren Verschärfungen der Rauch- und Tabakwerbeverbote bastle, würden von Finanzministerin Fekter bereits neue Tabaksteuererhöhungen für den 1. Jänner 2014 vorbereitet. "Gleichzeitig unternimmt die für das Glücksspielwesen zuständige Finanzministerin nichts gegen die immer weitere Ausdehnung der Lotto-Toto-Annahmestellen", kritisiert Gehring. Enttäuschend sei in diesem Zusammenhang die Interessenvertretungspolitik von Wirtschaftsbündler Bundegremialobmann Peter Trinkl (ÖVP). "Da Trinkl seit einiger Zeit ja auch interessenspolitisch für die Lotto-Kollektanten zuständig ist, freut er sich offensichtlich über die Vermehrung der Annahmestellen zu Lasten seiner Trafikanten, da dies wieder mehr Zwangsmitgliedsbeiträge in die Kassen des unter seiner Führung interessenspolitisch abgemeldeten Bundesgremiums spülen wird", so Gehring.

"Nach der Nationalratswahl wird es jedenfalls noch enger für uns Trafikanten werden, deshalb sollten wir mit einem klaren Votum für HC Strache und die FPÖ der rot-schwarzen "Sterbehilfe" für die heimischen Trafikanten eine klare Antwort geben", so Gehring.

