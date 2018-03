ÖGB-Foglar: ÖGB ist transparent, Angriffe müssen aufhören

Stronach will zigtausende ehrenamtliche FunktionärInnen in Österreich zur Kasse bitten

Wien (OTS/ÖGB) - "Was oft wiederholt wird, wird dadurch nicht wahrer", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar auf die neuerlichen Vorwürfe des kanadischen Unternehmers und Neopolitikers Frank Stronach. "Der ÖGB ist transparent, wir veröffentlichen unsere Bilanzen jedes Jahr im Internet, da kann man unsere Vermögensbilanz und unsere Gewinn-und Verlustrechnung jederzeit einsehen."

Stronachs auf den ÖGB bezogene Aussage, wo Intransparenz herrsche, gedeihe die Korruption, weist Foglar entschieden zurück, ebenso die generelle Verunglimpfung von ehrenamtlich tätigen FunktionärInnen:

"Mit solchen haltlosen Untergriffen verunglimpft der Herr aus Kanada die mehr als 65.000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte in Österreich, und darüber hinaus auch alle ehrenamtlich tätigen, engagierten Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich als Funktionärinnen und Funktionäre in zahllosen wichtigen Einrichtungen engagieren." Ohne die freiwillige Arbeit von FunktionärInnen würde das Land nicht funktionieren, so Foglar, von Elternvereinen über Rettungsdienste bis zu regionalen Bürgerinitiativen und vielem mehr. "Und wie hoch soll diese Funktionärssteuer des Herrn Stronach eigentlich sein?"

Stronachs politisches Programm für Österreich sei, so Foglar, an Skurilität nicht zu überbieten: "Gewerkschaftsfeindlichkeit, eine Steuer für FunktionärInnen, raus aus dem Euro, jetzt auch noch die Todesstrafe - das alles ist eher mitleiderregend als geeignet, im Nationalrat oder gar in einer Regierung die Politik des Landes zu bestimmen", so Foglar.

