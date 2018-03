Mitterlehner: Zukunftsmärkte stärken Exportwachstum

Positive Exportdaten zeigen Leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Exportbetriebe und ihrer Mitarbeiter - Unternehmen als Partner unterstützen und nicht mit neuen Steuern belasten

Wien (OTS/BMWFJ) - Trotz eines schwierigen internationalen Umfelds sind Österreichs Exporte laut Statistik Austria im ersten Halbjahr 2013 um 1,1 Prozent auf ein Volumen von 62,3 Milliarden Euro gestiegen. "Diese Entwicklung zeigt, dass die Produkte unserer Exportbetriebe international konkurrenzfähig sind und am Weltmarkt stark nachgefragt werden. Dabei bewährt sich derzeit unsere Strategie, stärker auf die Erschließung neuer Märkte außerhalb Europas zu setzen, um so neue Wachstumschancen zu nützen und das Risiko zu diversifizieren", verweist Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner auf die Erfolge der Internationalisierungsoffensive "go international".

Denn während die Exporte in die EU-Länder um 0,3 Prozent sanken, sind die Ausfuhren in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union mit 4,1 Prozent erneut überdurchschnittlich gestiegen. Besonders stark gewachsen sind hier zum Beispiel die Exporte in die USA mit einem Plus von 3,8 Prozent, in die Russische Föderation mit plus 19,4 Prozent sowie in den Nordafrikanischen Raum mit plus 17,3 Prozent. Nach Asien wurden um 2,1 Prozent mehr Waren exportiert.

"Jeder einzelne Exporterfolg sichert Wachstum und Arbeitsplätze im Inland. Anstatt die Wettbewerbsfähigkeit der Wachstums- und Exportmotoren Österreichs mit neuen Steuern zu belasten, müssen wir daher vor allem die Klein- und Mittelbetriebe als Partner unterstützen. Das ist gerade jetzt besonders wichtig, damit Österreich weiterhin jeden sechsten Euro im Export erwirtschaften kann", bekräftigt Mitterlehner. "Mit 'go international' unterstützen wir KMU beim ersten Schritt in den Export, bei der Erschließung von Fernmärkten und bei der Vermarktung ihrer Innovationen. Allein in der laufenden Förderperiode wollen wir die Zahl der Exporteure um 4.000 steigern", so Mitterlehner.

