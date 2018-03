REWE International AG: Auftakt der Nachhaltigkeitswochen mit neuem Sozialprojekt "Aufrunden, bitte."

Wien (OTS) - Ab sofort starten die Nachhaltigkeitswochen der REWE International AG: Bereits seit fünf Jahren setzt die REWE Group auf eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die einen wichtigen Grundstein der gesamten Unternehmenskultur bildet, und arbeitet das ganze Jahr über daran, diese weiter auszubauen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen werden die Aktivitäten einmal jährlich verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt. 2013 präsentiert die REWE International AG den mittlerweile dritten Lagebericht zur Nachhaltigkeit und startet mit "Aufrunden, bitte." gemeinsam mit der Caritas ein in Österreich einzigartiges Projekt, ganz im Zeichen des sozialen Engagements.

Bis 25. September 2013 finden ab sofort wieder die Nachhaltigkeitswochen der REWE International AG statt. In TV-Spots, Flugblättern und in den rund 2.500 Filialen der Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG stehen grüne Produktangebote und Kundeninformation zum Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Einer der Höhepunkte ist das jährliche REWE Group Stakeholderforum, das am 6. September in der Aula der Wissenschaften stattfindet. Gemeinsam mit nachhaltig agierenden Partnern aus der Industrie und mit internationalen Experten, NGOs und Kunden diskutiert die REWE Group die verschiedenen Aspekte der vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens. Diese werden auch im mittlerweile dritten Lagebericht zu Nachhaltigkeit umfassend beschrieben.

Nicht zuletzt das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens wurde in den vergangenen Jahren ausgeweitet. Eben dieses nimmt die REWE Group heuer zum Auftakt der Nachhaltigkeitswochen zum Anlass, gemeinsam mit der Caritas ein einzigartiges, österreichweites Projekt zu starten:

Mit zwei Worten bewirkt Österreich Wunder: "Aufrunden, bitte." Ab sofort können Kunden in den Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY und BIPA mit einem kleinen Betrag Großes in Österreich bewirken. An der Kassa können sie mit den Worten "Aufrunden, bitte." die Kaufsumme auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden. Diese Differenzbeträge werden eins zu eins an die Caritas weitergegeben, die die Spenden unterschiedlichen österreichischen Projekten zuweist. So unterstützt BILLA beispielsweise den Familienhilfefonds der 36 Caritas Sozialberatungsstellen, in denen Familien in dramatischen Situationen Hilfe finden. MERKUR fokussiert auf die Lerncafés, in denen Kinder aus benachteiligten Verhältnissen die Chance auf mehr Bildung erhalten. BIPA fördert Mutter-Kind-Häuser, in denen hilfesuchende Mütter und ihre Kinder Zuflucht finden. PENNY wiederum finanziert mit seinen Kunden einen Fonds für ältere Menschen, die finanzielle Unterstützung benötigen. "Mit dem Projekt "Aufrunden, bitte." hat die REWE International AG mit ihren Handelsfirmen eine Plattform geschaffen, die eine Verbindung zwischen jenen Menschen herstellt, die Hilfe benötigen und jenen, die helfen können", begrüßt Michael Landau, Direktor der Caritas Wien, das gemeinsame Projekt. Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der REWE International AG ergänzt: "Ich sehe es als eine wesentliche Verantwortung - sowohl als Unternehmer als auch persönlich - Unterstützung für die sozial Schwächeren unserer Gesellschaft zu leisten. Die REWE International AG kommt wöchentlich mit rund neun Millionen Kunden in Kontakt. Wenn auch nur ein kleiner Teil davon ein paar Cent pro Einkauf spendet, entstehen bereits große Beträge, mit denen wir sozial Bedürftigen wirklich helfen können.". Über die einzelnen Projekte und den aktuellen Spendenstand können sich Kunden auf www.aufrunden.at informieren.

Lagebericht zur Nachhaltigkeit dokumentiert Fortschritte

Nach 2009 und 2011 präsentiert die REWE International AG auch heuer wieder zu Beginn der Nachhaltigkeitswochen einen gedruckten Leistungsnachweis. Unter dem Titel "Nachhaltigkeit unter dem REWE Bogen" werden sämtliche nachhaltigen Aktivitäten des Unternehmens -die auf den vier Säulen "Grüne Produkte", "Energie, Klima und Umwelt", "MitarbeiterInnen" und "Gesellschaftliches Engagement" fußen - zusammengefasst. "Als vor vier Jahren unser erster Lagebericht zur Nachhaltigkeit veröffentlicht wurde, haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt. In bestimmten Bereichen müssen wir unsere Anstrengungen noch verstärken. Aber einige Ziele haben wir bereits jetzt erreicht. Gerade diese Erfolge bestätigen uns in unserem Engagement und bekräftigen uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", so Hensel.

Die Highlights im Überblick

Im Bereich "Grüne Produkte" konnten sowohl beim Bio-Label Ja! Natürlich als auch beim noch jungen Nachhaltigkeits-Label PRO PLANET starke Zuwächse erzielt werden. So steigerte Ja! Natürlich seinen Umsatz von EUR 290 Mio. 2010 auf EUR 323 Mio. 2012. PRO PLANET startete 2010 mit EUR 7 Mio. und wies 2012 bereits einen Umsatz von EUR 58 Mio. auf. Zudem verstärkte das Unternehmen zuletzt seinen Fokus auf regionale Produkte, etwa beim BILLA Regional Regal oder der MERKUR Regional Initiative. Erfreuliche Fortschritte konnte die REWE Group auch im Bereich "Energie, Klima und Umwelt" erzielen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen wurde das ursprünglich für 2015 angepeilte Klimaschutzziel - eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 30 Prozent - bereits im Vorjahr erreicht. Im Rahmen des "klima:aktiv pakt2020" strebt die REWE International AG zudem eine weitere Reduktion der CO2-Emissionen von 16 Prozent bis 2020 an. Erfreuliches gibt es auch aus dem Bereich Mitarbeiterfortbildung zu berichten. Insgesamt 48.000 Schulungstage absolvierten die MitarbeiterInnen 2012, was eine deutliche Steigerung gegenüber 2010 bedeutet.

Den dritten Lagebericht zur Nachhaltigkeit der REWE International AG finden Sie zum Download unter: www.rewe-group.at/nachhaltigkeit. Eine gedruckte Version senden wir auf Anfrage gerne zu.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis REWE International AG:

Mag. Ines Schurin, Pressesprecherin und Leiterin Media Relations REWE International AG

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5261, E-Mail: i.schurin @ rewe-group.at



Rückfragehinweis Caritas:

Sonja Jöchtl, Leitung Kommunikation

Caritas Österreich, Albrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien

Tel: +43 1 488 31 422, E-Mail: sonja.joechtl @ caritas-austria.at