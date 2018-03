BM Claudia Schmied verleiht drei Auszeichnungen bei der Ars Electronica in Linz

Goldene Nica an den 17-jährigen Dominik Koller, Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Ars Electronica-Gründer Hannes Leopoldseder.

Wien (OTS/BMUKK) - Kulturministerin Dr. Claudia Schmied ist heute, Freitag, bei der Ars Electronica in Linz. Am Vormittag nimmt sie an der u19-Ceremony teil und verleiht dort einen Preis. "u19-Create your world" ist eine Kategorie des Prix Ars Electronica, die künstlerische Leistungen unter 19-Jähriger würdigt.

Am Abend nimmt Ministerin Schmied an der Prix Ars Electronica Gala im Brucknerhaus teil. Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung verleiht sie das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an den Gründer der Ars Electronica, Hannes Leopoldseder. "Sie waren es, sehr geehrter Herr Professor Leopoldseder, der die Zukunft in die Gegenwart geholt hat und einer neuen Kunstgattung einen Raum, einen international hochgeschätzten Preis, ein Festival und das großartige Museum der Zukunft ermöglicht hat", so Schmied.

Im Anschluss daran überreicht Ministerin Schmied die mit 5000 Euro dotierte Goldene Nica in der Kategorie "u19 - Create your world" an den 17-jährigen Dominik Koller. Seine Arbeit "Visual:Drumset" ist eine innovative Visualisierung von Schlagzeugschlägen auf das Instrument in Echtzeit. Die Schläge werden über Sensoren abgenommen, digitalisiert und von einem Computerprogramm verarbeitet. Die optische Ausgabe erfolgt mittels Projektor direkt auf die Schlagflächen der Trommeln. "Dominik Koller hat ein großartiges Projekt umgesetzt", zollt Dr. Claudia Schmied dem Schüler des BORG in Mittersill Anerkennung. "Dominik Koller kombiniert auf wunderbare Weise die Freude am Instrument Schlagzeug mit einem tiefen Verständnis technisch-elektronischer Zusammenhänge."

