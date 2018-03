Zwischenbericht der Unternehmensführung - European Capital Limited meldet Nettobetriebsgewinn von 23 Mio. Euro und Nettogewinn von 81 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2013

ST. PETER PORT, Guernsey, 6. September St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital Limited ("European Capital" oder das "Unternehmen") legt heute einen Zwischenbericht der Unternehmensführung vor, in dem ein Nettobetriebsgewinn (Net Operating Income, "NOI") von 23 Mio. Euro und ein Nettogewinn von 81 Mio. Euro für das am 30. Juni 2013 beendete erste Halbjahr ausgewiesen sind. Mit Stand vom 30. Juni 2013 belief sich das Nettovermögen (Net Asset Value, NAV) auf 786 Mio. Euro, ein Anstieg um 11 Prozent bzw. 81 Mio. Euro gegenüber den 705 Mio. Euro vom 31. Dezember 2012 und ein Anstieg um 21 Prozent bzw. 136 Mio. Euro gegenüber den 650 Mio. Euro vom 30. Juni 2012.

FINANZIELLE ECKDATEN DES 1. HALBJAHRES 2013

-- 23 Mio. Euro Nettobetriebsgewinn -- Unrealisierte Wertsteigerung von Investitionen ohne Wechselkurse in Höhe von 139 Mio. Euro -- Verbesserung von 122 Mio. Euro im Vergleich zum 1. Halbjahr 2012 -- 81 Mio. Euro Nettogewinn -- Verbesserung von 58 Mio. Euro im Vergleich zum 1. Halbjahr 2012 -- 201 Mio. Euro an Bareinnahmen aus Realisierungen -- 179 Mio. Euro an verbrieften Darlehen zurückgezahlt -- 12 Mio. Euro investiert -- 786 Mio. Euro NAV -- Anstieg um 81 Mio. Euro bzw. 11 Prozent seit dem 31. Dezember 2012

"Das NAV stieg im ersten Halbjahr um 81 Mio. Euro bzw. 11 Prozent und um 21 Prozent im Verlauf des vergangenen Jahres, wobei unsere Investitionen trotz der schwachen, aber sich langsam verbessernden Wirtschaftslage in Europa bessere Ergebnisse erzielen", sagte Malon Wilkus, Chairman und CEO. "Neben unseren hervorragenden Erträgen realisierten wir Bareinnahmen in Höhe von 201 Mio. Euro im ersten Halbjahr, was uns in die Lage versetzte, einen signifikanten Anteil unserer Schulden zu tilgen."

PORTFOLIOBEWERTUNG

Für das am 30. Juni 2013 beendete Halbjahr beliefen sich die unrealisierten Wertsteigerungen von Investitionen auf insgesamt 139 Mio. Euro netto. Dazu trugen von uns kontrollierte betriebliche Unternehmen 45 Mio. Euro durch Performanceverbesserungen bei, während Wertsteigerungen in Höhe von 94 Mio. Euro aus dem Sponsored-Finance-Portfolio stammen.

PORTFOLIOLIQUIDITÄT, NEUE INVESTITIONEN UND KREDITPERFORMANCE

In dem am 30. Juni 2013 beendeten Halbjahr wurden 201 Mio. Euro an Bareinnahmen durch die Realisierung von Portfolioinvestitionen erzielt. Außerdem tätigte das Unternehmen Neuinvestitionen im Umfang von 12 Mio. Euro. Davon entfielen 4 Mio. Euro auf neue Portfoliounternehmen, während 8 Mio. Euro zur Wachstumsförderung, für Übernahmen und Refinanzierungen in unser bestehendes Portfolio investiert wurden.

"Während des ersten Halbjahres blieb die Liquidität im Portfolio gut, aber wir lassen beim Einsatz von Kapital weiterhin Vorsicht walten", sagte Ira Wagner, President. "Wir sind weiterhin fest entschlossen, unsere bestehenden Portfoliounternehmen zu unterstützen und neue Gelegenheiten für Investitionen in Form von sowohl Darlehen als auch One Stop Buyouts® wahrzunehmen, um den Aktionärswert zu steigern. Aufgrund der Veränderungen der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen ist es für Banken schwieriger geworden, Unternehmen aus dem mittleren Marktsegment Geld zu leihen. Wir sehen zusätzliche Chancen im europäischen Kreditmarkt mit besseren Preisen und Bedingungen, bleiben aber trotz ihrer zunehmenden Attraktivität wählerisch."

Seit seiner Gründung hat European Capital 3,5 Mrd. Euro in 105 Portfoliounternehmen investiert und 2,1 Mrd Euro beim Ausstieg aus Portfoliounternehmen realisiert. In den 2,1 Mrd. Euro sind die Erlöse aus dem vollständigen Ausstieg aus 55 Portfoliounternehmen enthalten, wobei 1,4 Mrd. Euro realisiert wurden. Diese bestehen aus:

-- 946 Mio. Euro an Kapitalrückzahlungen, -- 194 Mio. Euro aus Kreditsyndizierungen und -verkäufen, -- 160 Mio. Euro aus der Einlösung von PIK-Anleihen und Dividenden -- 145 Mio. Euro aus dem Verkauf von Kapitalbeteiligungen.

Bei diesen Realisierungen wurde ein interner Zinssatz (Internal Rate of Return, IRR) von 8,6 Prozent erzielt. Der interne Zinssatz der Kapitalinvestitionen in diese ehemaligen Portfoliounternehmen belief sich auf 20,2 Prozent.

Das Portfolio von Euopean Capital hatte am 30. Juni 2013 einen Fair Value von 1,0 Mrd. Euro bei einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von 20 Mio. Euro pro Portfoliounternehmen. Mit Stand vom 30. Juni 2013 machte größte Investition von European Capital 18,0 Prozent des Fair Value seiner Gesamtinvestitionen aus, während seine zehn größten Investitionen einen Anteil von 66,4 Prozent am Fair Value seiner Gesamtinvestitionen hatten.

Mit Stand vom 30. Juni 2013 wurden zinslos gestellte Darlehen mit Kosten von 205 Mio. Euro bzw. einem Fair Value von 38 Mio. Euro erfasst, dies entspricht 5,7 Prozent des Fair Value aller Darlehen. Demgegenüber wies das Unternehmen am 31. Dezember 2012 Darlehen mit einem Kostenpreis von 307 Mio. Euro bzw. einem Fair Value von 60 Mio. Euro als zinslos gestellt aus, was 7,5 Prozent des Fair Value aller Darlehen entspricht. Der Fair Value von zinslos gestellten Darlehen fiel im ersten Halbjahr im Einklang mit den Darlehenskosten infolge von Realisierungen bzw. Umwandlungen im Portfolio der zuvor als zinslos ausgewiesenen Darlehen.

EUROPEAN CAPITAL LIMITED KONSOLIDIERTE BILANZ Mit Stand vom 30. Juni 2013, 31. Dezember 2012 und 30. Juni 2012 (in Tausend)

31. 30. Juni Dezember 2013 2012 ---- ---- EUR EUR (ungeprüft) (geprüft) Aktiva Investitionen zum Fair Value (Kostenbasis EUR1.417.111, 1.024.693 1.126.862 EUR1.650.113 bzw. EUR1.568.941) Barmittel und Bargegenwerte 5.035 2.573 Eingeschränkt verfügbare Barmittel und Bargegenwerte 57.347 87.569 Zinsforderungen 5.244 3.603 Derivatekontrakte zum Fair Value 18 9 Sonstige 4.531 5.191 ----- ----- Aktiva insgesamt 1.096.868 1.225.807 ========= ========= Passiva und Eigenkapital Schulden (fällig innerhalb eines Jahres: EUR782, EUR1.074 bzw. 253.314 441.846 EUR1.965) Zahlbar an European Capital Financial Services 1.932 2.123 (Guernsey) Limited Derivatekontrakte zum Fair Value 16.528 26.571 Sonstige 39.355 50.467 ------ ------ Passiva insgesamt 311.129 521.007 ------- ------- Eigenkapital: Grundkapital 224.475 224.475 Nicht ausgeschüttete realisierte Nettogewinne 1.043.248 1.098.368 Unrealisierte Wechselkursverluste, netto (108.529) (101.090) Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto (373.455) (516.953) -------- -------- Eigenkapital insgesamt 785.739 704.800 ------- ------- Summe Passiva und Eigenkapital 1.096.868 1.225.807 ========= =========

30. Juni 2013 verglichen mit 31. Dezember 2012 EUR % Aktiva Investitionen zum Fair Value (Kostenbasis EUR1.417.111, (102.169) -9% EUR1.650.113 bzw. EUR1.568.941) Barmittel und Bargegenwerte 2.462 96% Eingeschränkt verfügbare Barmittel und Bargegenwerte (30.222) -35% Zinsforderungen 1.641 46% Derivatekontrakte zum Fair Value 9 100% Sonstige (660) -13% ---- --- Aktiva insgesamt (128.939) -11% ======== === Passiva und Eigenkapital Schulden (fällig innerhalb eines Jahres: EUR782, EUR1.074 bzw. (188.532) -43% EUR1.965) Zahlbar an European Capital Financial Services (191) -9% (Guernsey) Limited Derivatekontrakte zum Fair Value (10.043) -38% Sonstige (11.112) -22% ------- --- Passiva insgesamt (209.878) -40% -------- --- Eigenkapital: Grundkapital - 0% Nicht ausgeschüttete realisierte Nettogewinne (55.120) -5% Unrealisierte Wechselkursverluste, netto (7.439) -7% Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto 143.498 28% ------- --- Eigenkapital insgesamt 80.939 11% ------ --- Summe Passiva und Eigenkapital (128.939) -11% ======== ===

30. Juni 30. Juni 2013 verglichen mit 30. Juni 2012 2012 ---- EUR EUR % (ungeprüft) Aktiva Investitionen zum Fair Value (Kostenbasis EUR1.417.111, 1.027.230 (2.537) 0% EUR1.650.113 bzw. EUR1.568.941) Barmittel und Bargegenwerte 4.371 664 15% Eingeschränkt verfügbare Barmittel und Bargegenwerte 114.374 (57.027) -50% Zinsforderungen 5.322 (78) -1% Derivatekontrakte zum Fair Value 305 (287) -94% Sonstige 4.453 78 2% ----- --- --- Aktiva insgesamt 1.156.055 (59.187) -5% ========= ======= === Passiva und Eigenkapital Schulden (fällig innerhalb eines Jahres: EUR782, EUR1.074 bzw. 434.579 (181.265) -42% EUR1.965) Zahlbar an European Capital Financial Services 1.116 816 73% (Guernsey) Limited Derivatekontrakte zum Fair Value 33.683 (17.155) -51% Sonstige 36.999 2.356 6% ------ ----- --- Passiva insgesamt 506.377 (195.248) -39% ------- -------- --- Eigenkapital: Grundkapital 224.475 - 0% Nicht ausgeschüttete realisierte Nettogewinne 1.076.067 (32.819) -3% Unrealisierte Wechselkursverluste, netto (98.419) (10.110) -10% Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto (552.445) 178.990 32% -------- ------- --- Eigenkapital insgesamt 649.678 136.061 21% ------- ------- --- Summe Passiva und Eigenkapital 1.156.055 (59.187) -5% ========= ======= ===

EUROPEAN CAPITAL LIMITED KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Sechs Monate bis zum 30. Juni 2013 und 2012 (in Tausend) (ungeprüft) Sechs Monate bis zum Sechs Monate bis zum 30. Juni 30. Juni 2013 verglichen mit 2013 2012 2012 EUR EUR EUR % BETRIEBSGEWINN: Zins- und Dividendenertrag 44.739 24.258 20.481 84% Gebühren und sonstige Erträge 257 600 (343) -57% --- --- ---- --- Betriebsgewinn insgesamt 44.996 24.858 20.138 81% ------ ------ ------ --- BETRIEBSAUFWAND: Zinsen 9.147 13.297 (4.150) -31% Verwaltungsgebühren 11.627 11.244 383 3% Allgemeines und Verwaltung 1.298 949 349 37% ----- --- --- --- Betriebsaufwand insgesamt 22.072 25.490 (3.418) -13% ------ ------ ------ --- BETRIEBSGEWINN VOR STEUERN 22.924 (632) 23.556 UB Ertragssteuerrückstellungen (32) (18) (14) -78% --- --- --- --- BETRIEBSGEWINN INSGESAMT 22.892 (650) 23.542 UB ------ ---- ------ --- Nettorealisierungen von Investitionen Investitionen in Portfoliounternehmen (64.850) (3.277) (61.573) UB Währungsumrechnungen (9.213) 1.812 (11.025) UB Derivatekontrakte (3.949) (536) (3.413) UB ------ ---- ------ --- Nettorealisierungen von Investitionen insgesamt (78.012) (2.001) (76.011) UB ------- ------ ------- --- REALISIERTE ERTRÄGE / (VERLUSTE), NETTO (55.120) (2.651) (52.469) UB ------- ------ ------- --- Unrealisierte Wertsteigerungen / (Wertminderungen) von Investitionen Investitionen in Portfoliounternehmen 139.254 17.542 121.712 UB Währungsumrechnungen (7.439) 11.660 (19.099) -164% Derivatekontrakte 4.244 (3.609) 7.853 218% ----- ------ ----- --- Unrealisierte Wertsteigerungen / (Wertminderungen) von Investitionen insgesamt 136.059 25.593 110.466 432% ------- ------ ------- --- NETTOANSTIEG (NETTORÜCKGANG) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON BETRIEBSTÄTIGKEITEN EUR80.939 22.942 EUR57.997 UB ("NETTOGEWINN") ======= ====== ======= === UB = Unbedeutend

EUROPEAN CAPITAL LIMITED SONSTIGE FINANZINFORMATIONEN Sechs Monate bis zum 30. Juni 2013, 31. Dezember 2012 und 30. Juni 2012 (in Tausend) (ungeprüft)

Sechs Monate bis zum 31. 30. Juni Dezember 2013 2012 -------- --------- EUR EUR Neuinvestitionen: Vorrangige Darlehen 8.458 33.345 Nachrangige Darlehen 4.000 23.720 Wandelanleihe - - Vorzugsaktien - - Kernkapital - - --- --- Summe 12.458 57.065 ====== ====== Zusatzfinanzierung für Übernahmen 4.000 57.065 Zusatzfinanzierung für Rekapitalisierungen 8.458 - ----- --- Summe 12.458 57.065 ====== ====== Realisierungen: Kapitalvorauszahlungen 94.801 21.120 {<Zahlungen aufgelaufener PIK-Zinsen und Dividenden und Emissionsdisagio (OID) 29.757 3.179 Verkauf von Kapitalinvestitionen 30.093 2.050 Verkauf von Darlehen 46.598 316 ------ --- Summe 201.249 26.665 ======= ====== Wertzuwachs, Wertminderungen, Gewinne und Verluste: Realisierte Bruttogewinne 13.723 6.802 Realisierte Bruttoverluste (78.585) (5.877) ------- ------ Portfolioweite (Verluste) Gewinne, netto (64.862) 925 Devisen (9.213) 3.004 Derivatekontrakte (3.937) (3.212) Schuldentilgung - - --- --- Realisierte Nettoverluste (78.012) 717 ------- --- Unrealisierte Wertsteigerung von Portfolioinvestitionen, brutto 104.308 44.107 Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, brutto (21.818) (82.028) Storno nicht realisierter (Wertminderungen) Wertsteigerungen aus vorhergehenden Perioden nach Realisierung 56.764 (847) ------ ---- Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto 139.254 (38.768) Devisen (7.439) (2.694) Derivatekontrakte 4.244 (3.470) ----- ------ Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto 136.059 (44.932) ------- ------- Gewinne, Verluste, Wertsteigerungen und Wertminderungen, netto 58.047 (44.215) ====== ======= Sonstige Finanzdaten: Nettovermögenswert 785.739 704.800 Finanzverbindlichkeiten 253.314 441.846 Anlagendeckungsgrad 410% 260% Verschuldungsgrad 0,3 x 0,6 x Kreditqualität: Gewichteter Durchschnitt des effektiven Zinssatzes von Darlehensinvestitionen 6,6% 5,8% Zinslos gestellte Kredite auf Basis der Kosten 204.840 307.172 Zinslos gestellte Kredite zum Fair Value 38.045 59.975 Prozentanteil zinslos gestellter Kredite am gesamten Kreditbestand auf Basis der Kosten 23,4% 26,5% Prozentanteil zinslos gestellter Kredite am gesamten Kreditbestand auf Basis des Fair Value 5,7% 7,5% Verhältnis von Fair Value und Kosten der zinslos gestellten Kredite in Prozent 18,6% 19,5% Eigenkapitalrendite: Nettobetriebsgewinn in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten 3,7% 1,8% Realisierte Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten -2,7% 1,6% Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals in den vergangenen zwölf Monaten 19,2% 11,8% Nettobetriebsgewinn im laufenden Halbjahr in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert 3,8% 3,6% Realisierte Erträge im laufenden Halbjahr in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert -9,1% 3,7% Erträge des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert 21,9% 16,3%

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2013 verglichen mit 31. Dezember 2012 ----------------- EUR % Neuinvestitionen: Vorrangige Darlehen (24.887) -75% Nachrangige Darlehen (19.720) -83% Wandelanleihe - 100% Vorzugsaktien - 100% Kernkapital - 100% --- --- Summe (44.607) -78% ======= === Zusatzfinanzierung für Übernahmen (53.065) -93% Zusatzfinanzierung für Rekapitalisierungen 8.458 100% ----- --- Summe (44.607) -78% ======= === Realisierungen: Kapitalvorauszahlungen 73.681 349% {<Zahlungen aufgelaufener PIK-Zinsen und Dividenden und Emissionsdisagio (OID) 26.578 UB Verkauf von Kapitalinvestitionen 28.043 UB Verkauf von Darlehen 46.282 UB ------ --- Summe 174.584 UB ======= === Wertzuwachs, Wertminderungen, Gewinne und Verluste: Realisierte Bruttogewinne 6.921 102% Realisierte Bruttoverluste (72.708) UB ------- --- Portfolioweite (Verluste) Gewinne, netto (65.787) UB Devisen (12.217) -407% Derivatekontrakte (725) -23% Schuldentilgung - 100% --- --- Realisierte Nettoverluste (78.729) UB ------- --- Unrealisierte Wertsteigerung von Portfolioinvestitionen, brutto 60.201 136% Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, brutto 60.210 73% Storno nicht realisierter (Wertminderungen) Wertsteigerungen aus vorhergehenden Perioden nach Realisierung 57.611 UB ------ --- Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto 178.022 459% Devisen (4.745) -176% Derivatekontrakte 7.714 222% ----- --- Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto 180.991 403% ------- --- Gewinne, Verluste, Wertsteigerungen und Wertminderungen, netto 102.262 231% ======= === Sonstige Finanzdaten: Nettovermögenswert 80.939 11% Finanzverbindlichkeiten (188.532) -43% Anlagendeckungsgrad Verschuldungsgrad Kreditqualität: Gewichteter Durchschnitt des effektiven Zinssatzes von Darlehensinvestitionen 0,8% 14% Zinslos gestellte Kredite auf Basis der Kosten (102.332) -33% Zinslos gestellte Kredite zum Fair Value (21.930) -37% Prozentanteil zinslos gestellter Kredite am gesamten Kreditbestand auf Basis der Kosten Prozentanteil zinslos gestellter Kredite am gesamten Kreditbestand auf Basis des Fair Value Verhältnis von Fair Value und Kosten der zinslos gestellten Kredite in Prozent Eigenkapitalrendite: Nettobetriebsgewinn in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten Realisierte Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals in den vergangenen zwölf Monaten Nettobetriebsgewinn im laufenden Halbjahr in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert Realisierte Erträge im laufenden Halbjahr in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert Erträge des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert

Sechs Monate bis zum Sechs Monate bis zum 30. Juni 2013 verglichen mit 30. Juni 2012 30. Juni 2012 -------- ------------- EUR EUR % Neuinvestitionen: Vorrangige Darlehen 89.269 - 0% Nachrangige Darlehen 2.713 1.287 47% Wandelanleihe - - 100% Vorzugsaktien 5 (5) -100% Kernkapital 3.001 (3.001) -100% ----- ------ ---- Summe 94.988 (1.719) -2% ====== ====== === Zusatzfinanzierung für Übernahmen 83.725 (79.725) -95% Zusatzfinanzierung für Rekapitalisierungen 11.263 (2.805) -25% ------ ------ --- Summe 94.988 (82.530) -87% ====== ======= === Realisierungen: Kapitalvorauszahlungen 47.751 47.050 99% {<Zahlungen aufgelaufener PIK-Zinsen und Dividenden und Emissionsdisagio (OID) 6.261 23.496 375% Verkauf von Kapitalinvestitionen - 30.093 100% Verkauf von Darlehen 1.494 45.104 UB ----- ------ --- Summe 55.506 145.743 263% ====== ======= === Wertzuwachs, Wertminderungen, Gewinne und Verluste: Realisierte Bruttogewinne - 13.723 100% Realisierte Bruttoverluste (276) (78.309) UB ---- ------- --- Portfolioweite (Verluste) Gewinne, netto (276) (64.586) UB Devisen 1.812 (11.025) UB Derivatekontrakte (3.385) (552) -16% Schuldentilgung (152) 152 100% ---- --- --- Realisierte Nettoverluste (2.001) (76.011) -3799% ------ ------- ----- Unrealisierte Wertsteigerung von Portfolioinvestitionen, brutto 72.856 31.452 43% Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, brutto (56.779) 34.961 62% Storno nicht realisierter (Wertminderungen) Wertsteigerungen aus vorhergehenden Perioden nach Realisierung 1.465 55.299 UB ----- ------ --- Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto 17.542 121.712 UB Devisen 11.660 (19.099) -164% Derivatekontrakte (3.609) 7.853 218% ------ ----- --- Unrealisierte Wertminderungen von Investitionen, netto 25.593 110.466 432% ------ ------- --- - Gewinne, Verluste, Wertsteigerungen und Wertminderungen, netto 23.592 34.455 146% ====== ====== === Sonstige Finanzdaten: Nettovermögenswert 649.678 136.061 21% Finanzverbindlichkeiten 434.579 (181.265) -42% Anlagendeckungsgrad 249% Verschuldungsgrad 0,7 x Kreditqualität: Gewichteter Durchschnitt des effektiven Zinssatzes von Darlehensinvestitionen 2,1% 4,5% 214,3% Zinslos gestellte Kredite auf Basis der Kosten 263.429 (58.589) -22% Zinslos gestellte Kredite zum Fair Value 60.483 (22.438) -37% Prozentanteil zinslos gestellter Kredite am gesamten Kreditbestand auf Basis der Kosten 24,9% Prozentanteil zinslos gestellter Kredite am gesamten Kreditbestand auf Basis des Fair Value 8,2% Verhältnis von Fair Value und Kosten der zinslos gestellten Kredite in Prozent 23,0% Eigenkapitalrendite: Nettobetriebsgewinn in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten 1,1% Realisierte Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten -1,0% Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals in den vergangenen zwölf Monaten -9,8% Nettobetriebsgewinn im laufenden Halbjahr in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert -0,1% Realisierte Erträge im laufenden Halbjahr in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert -0,4% Erträge des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert 7,1%

UB = Unbedeutend

EUROPEAN CAPITAL LIMITED INFORMATIONEN ZUM KONSTANT GEHALTENEN POOL Sechs Monate bis zum 30. Juni 2013 und 2012 (in Tausend) (ungeprüft)

Portfoliostatistik (1) (14) 2005 2006 2007 Interner Zinssatz aller Investitionen zum Fair Value (1) (13) 11,6% 8,1% 0,5% Interner Zinssatz aller beendeten Investitionen (2) (13) 13,5% 9,2% 1,2% Interner Zinssatz aller veräußerten Portfoliounternehmen (13) 14,4% 9,2% 7,9% Interner Zinssatz der Kapitalinvestitionen zum Fair Value (1) (3) (13) 4,8% 13,3% (9,1)% Interner Zinssatz der beendeten Kapitalinvestitionen (2) (3) (4) (13) 11,3% 19,9% (100,0)% Interner Zinssatz der Kapitalinvestitionen in veräußerte Portfoliounternehmen (3) (4) (13) 21,1% 19,9% 18,7% Interner Zinssatz aller One Stop Buyout(R)-Investitionen auf Basis des Fair Value (1) (13) (26,4)% 13,3% (13,4)% Interner Zinssatz der aktuellen One Stop Buyout(R)-Investitionen auf Basis des Fair Value (1) (13) (24,9)% 20,2% 2,6% Interner Zinssatz der veräußerten One Stop Buyout(R)-Investitionen (2) (3) (13) (33,7)% 15,4% (62,2)% Getätigte Investitionen (13) EUR240.673 EUR 1.242.200 EUR 1.543.694 EUR Summe Veräußerungen und Vorauszahlungen für Investitionen (13) EUR262.607 EUR892.424 EUR784.138 EUR Summe Zinsen, Dividenden und Gebühreneinnahmen (13) EUR81.216 EUR197.038 EUR355.078 EUR Summe realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Investitionen EUR3.954 EUR(43.118) EUR(103.973) EUR Aktuelle Investitionskosten 9.212 EUR378.122 EUR772.129 EUR Aktueller Fair Value der Investitionen EUR0 EUR344.808 EUR460.944 EUR Aktueller Fair Value der Investitionen in % der Gesamtinvestitionen zum Fair Value 0,0% 33,6% 45,0% Unrealisierte Wertminderungen, netto (15) EUR(9.212) EUR(33.314) EUR(311.185) EUR Zinslos gestellte Kredite auf Kostenbasis EUR9.212 EUR28.470 EUR112.158 EUR Zinslos gestellte Kredite auf Basis des Fair Value EUR - EUR12.655 EUR17.990 EUR Kapitalinvestitionen auf Basis des Fair Value (3) EUR0 EUR240.151 EUR113.148 EUR Verhältnis von Schulden und bereinigtem EBITDA (3) (6) (7) (8) (11) 0,0 3,1 5,5 Zinsdeckung (3) (8) (11) 0,0 13,5 4,7 Schuldendeckungsquote (3) (8) (11) 0,0 2,3 2,1 Durchschnittsalter der Unternehmen (3) (11) - 71 53 Beteiligungshöhe in Prozent, verwässert (3) (12) 0,0% 64,6% 14,2% Durchschnittserlös (3) (9) (11) EUR0 EUR31.755 EUR25.700 EUR Durchschnittliches bereinigtes EBITDA (3) (6) (11) EUR0 EUR253.050 EUR172.689 EUR Gesamterlös (3) (9) EUR29.780 EUR 4.865.492 EUR 8.066.588 EUR Bereinigtes EBITDA insgesamt (3) (6) EUR1.725 EUR467.845 EUR 1.021.577 EUR Anteil vorrangiger Darlehen (3) (8) (10) 0,0% 24,6% 48,4% Anteil pfandbesicherter Darlehen (3) (8) (10) 100,0% 100,0% 100,0%

Portfoliostatistik (1) (14) 2008 2012 Insgesamt Interner Zinssatz aller Investitionen zum Fair Value (1) (13) 2,1% 9,3% 4,0% Interner Zinssatz aller beendeten Investitionen (2) (13) 2,0% 8,7% 5,6% Interner Zinssatz aller veräußerten Portfoliounternehmen (13) 2,0% 0,0% 8,6% Interner Zinssatz der Kapitalinvestitionen zum Fair Value (1) (3) (13) (9,4)% 0,0% 4,6% Interner Zinssatz der beendeten Kapitalinvestitionen (2) (3) (4) (13) 409,6% 0,0% (8,1)% Interner Zinssatz der Kapitalinvestitionen in veräußerte Portfoliounternehmen (3) (4) (13) 409,6% 0,0% 20,2% Interner Zinssatz aller One Stop Buyout(R)-Investitionen auf Basis des Fair Value (1) (13) 0,0% 0,0% 4,1% Interner Zinssatz der aktuellen One Stop Buyout(R)-Investitionen auf Basis des Fair Value (1) (13) 0,0% 0,0% 12,7% Interner Zinssatz der veräußerten One Stop Buyout(R)-Investitionen (2) (3) (13) 0,0% 0,0% (8,0)% Getätigte Investitionen (13) 333.927 EUR125.570 EUR 3.486.064 Summe Veräußerungen und Vorauszahlungen für Investitionen (13) 157.319 EUR31.665 EUR 2.128.153 Summe Zinsen, Dividenden und Gebühreneinnahmen (13) 98.151 EUR5.198 EUR736.681 Summe realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Investitionen (49.340) EUR263 EUR(192.214) Aktuelle Investitionskosten 174.534 EUR83.114 EUR 1.417.111 Aktueller Fair Value der Investitionen 135.042 EUR83.899 EUR 1.024.693 Aktueller Fair Value der Investitionen in % der Gesamtinvestitionen zum Fair Value 13,2% 8,2% 100,0% Unrealisierte Wertminderungen, netto (15) (39.492) EUR785 EUR(392.418) Zinslos gestellte Kredite auf Kostenbasis 55.000 EUR - EUR204.840 Zinslos gestellte Kredite auf Basis des Fair Value 7.400 EUR - EUR38.045 Kapitalinvestitionen auf Basis des Fair Value (3) 0 EUR861 EUR354.160 Verhältnis von Schulden und bereinigtem EBITDA (3) (6) (7) (8) (11) 5,7 3,5 4,5 Zinsdeckung (3) (8) (11) 4,1 4,3 7,5 Schuldendeckungsquote (3) (8) (11) 2,6 3,5 2,3 Durchschnittsalter der Unternehmen (3) (11) 49 37 57 Beteiligungshöhe in Prozent, verwässert (3) (12) 0,3% 0,7% 28,2% Durchschnittserlös (3) (9) (11) 94.691 EUR189.156 EUR43.170 Durchschnittliches bereinigtes EBITDA (3) (6) (11) 436.067 EUR 1.597.125 EUR318.624 Gesamterlös (3) (9) 736.007 EUR 25.788.806 EUR 39.486.673 Bereinigtes EBITDA insgesamt (3) (6) 128.353 EUR 3.189.400 EUR 4.808.900 Anteil vorrangiger Darlehen (3) (8) (10) 0,0% 90,2% 38,0% Anteil pfandbesicherter Darlehen (3) (8) (10) 100,0% 100,0% 100,0%

Im Mehrheitsbesitz befindliche Portfoliounternehmen ("MOPC") 2005-2012 Konstant gehaltene Pools Insgesamt Anzahl der MOPC 7 Gesamtumsatz (9) EUR575.026 Bruttogewinn insgesamt (9) EUR271.256 Bereinigtes EBITDA insgesamt (6) EUR73.762 Kapitalaufwand insgesamt (9) EUR12.303 Aktuelle Investitionen von European Capital in MOPC auf Basis des Fair Value EUR313.912 Aktuelle Investitionen von European Capital in MOPC auf Kostenbasis EUR346.669 Aktuelle Darlehensinvestitionen von European Capital in MOPC auf Basis des Fair Value EUR76.315 Aktuelle Darlehensinvestitionen von European Capital in MOPC auf Kostenbasis EUR95.207 Verwässerter prozentualer Anteilsbesitz von European Capital an MOPC (12) 72,2% Summe Barmittel EUR68.216 Gesamtvermögen EUR612.423 Gesamtverschuldung EUR434.863 Drittkredite auf Kostenbasis EUR292.961 Eigenkapital insgesamt (16) EUR362.926 --------------------------- -------

Die Klassifizierung des konstant gehaltenen Pool-Klassifizierung basiert auf dem Jahr, in dem die ursprüngliche Investition getätigt wurde. Nachfolgende Zusatzinvestitionen fließen in den konstant gehaltenen Pool des Jahres der ursprünglichen Investition. In den Jahren 2009 bis 2011 kamen keine neuen Investitionen hinzu. (1) Davon ausgehend, dass Investitionen zum Fair Value nach US-GAAP veräußert werden. (2) Enthält vollständig veräußerte Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen. (3) Investitionen in strukturierte Produkte sind ausgenommen. (4) Kapitalbeteiligungen infolge der Umwandlung von Anleihen und Optionsscheinen, die bei der Darlehensaufnahme erhalten wurden, sind ausgenommen. (5) Als Investitionen in im Mehrheitsbesitz befindliche Portfoliounternehmen ("MOPC") gelten Beteiligungen, bei denen European Capital bzw. dessen angeschlossene Unternehmen einen Anteil von mindestens 50 Prozent auf voll verwässerter Basis besitzen bzw. zu über 50 Prozent am Aufsichtsrat des Portfoliounternehmens vertreten sind. (6) Das bereinigte EBITDA kann bestimmte Anpassungen des ausgewiesenen EBITDA eines Portfoliounternehmens beinhalten, um nicht wiederkehrende, ungewöhnliche oder seltene Posten bzw. sonstige Proforma-Posten oder Ereignisse, aus den laufenden Erträgen auszublenden und diese normalisiert darzustellen, was für einen Käufer bei Transaktionen, welche die Beteiligungsverhältnisse verändern, relevant sein kann. Diese naturgemäß sehr subjektiven Anpassungen können äußerst umfangreich sein. Das ausgewiesene EBITDA von Portfoliounternehmen bezieht sich auf die zuletzt verfügbaren zwölf Monate bzw. unter Umständen auf Prognosen für einen Zwölfmonatszeitraum oder auf das Jahr hochgerechnete aktuelle Zahlen. (7) Für Portfoliounternehmen mit einem nominal bereinigten EBITDA-Betrag wird der maximale Verschuldungsgrad des Portfoliounternehmens auf das 15- Fache des bereinigten EBITDA beschränkt. (8) Ausgenommen reine Kapitalinvestitionen. (9) Für die letzten zwölf Monate bzw. unter Umständen der prognostizierte Zwölfmonatszeitraum. (10) Als prozentualer Anteil unserer gesamten Darlehensinvestitionen. (11) Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Fair Value. (12) Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Fair Value von Kapitalinvestitionen. (13) Nicht auf Euro lautende Beträge werden zum jeweiligen Wechselkurs am Tag der ursprünglichen Investition umgerechnet. (14) Nicht auf Euro lautende Salden werden, mit Ausnahme der unter (13) genannten, zum jeweiligen Wechselkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. (15) Wertzuwächse (Wertminderungen) von in der Bilanz erfassten Investitionen ohne Wechselkursneubewertung. (16) Errechnet als geschätzter Unternehmenswert der MOPC abzüglich der Kostenbasis aller ausstehenden Schulden der MOPC.

WICHTIGE HINWEISE

Nettovermögen (NAV)

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen oder einbezogenen Informationen, die für die Bewertung der Portfoliounternehmen von European Capital relevant sind, wurden seitens des Aufsichtsrates von European Capital nach bestem Wissen und in Übereinstimmung mit vergangener Praxis zu dem Zweck erstellt, seinen unter anwendbaren Gesetzen bestehenden Offenlegungspflichten nachzukommen.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält möglicherweise "zukunftsbezogene" Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, auf die European Capital keinen Einfluss hat oder die nicht präzise eingeschätzt werden können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Ungewissheiten in Zusammenhang mit dem Zeitpunkt des Abschlusses von Transaktionen, Veränderungen der Zinssätze, die Durchführbarkeit von Transaktionen, Veränderungen der regionalen, nationalen oder internationalen Wirtschaftsbedingungen sowie Veränderungen der Bedingungen innerhalb von Branchen, in die European Capital investiert hat. Daher können tatsächliche Ergebnisse und Resultate erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Darstellungen zukunftsbezogener Aussagen abweichen.

Die oben aufgeführten Geschäftszahlen geben Auskunft über vergangene Ergebnisse von European Capital. Vergangene Resultate sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und die Investitionsrendite sowie der Kapitalwert von Investitionen in European Capital werden aller Voraussicht nach Schwankungen unterliegen. Darüber hinaus können die aktuellen Ergebnisse von European Capital niedriger oder höher als die aufgeführten Geschäftszahlen ausfallen.

Grundlagen der Erstellung

Dieser Zwischenbericht der Unternehmensführung wurde erstellt, um zusätzliche transparente Informationen über European Capital bereitzustellen. Sie sollte daher von niemandem als Entscheidungsgrundlage für andere Zwecke herangezogen werden. Bestimmte Finanzinformationen in diesem Zwischenbericht der Unternehmensführung beruhen auf ungeprüften Managementrechnungen. Nichts in diesem Dokument soll eine Gewinnprognose darstellen oder als solche ausgelegt werden.

INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL

European Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit in Kapitalbeteiligungen, Mezzaninfinanzierungen und vorrangige Schuldverschreibungen investiert und über ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro verfügt. European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital"). Das Unternehmen wird von European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" bzw. der "Investmentmanager") gemanagt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Der Investmentmanager unterhält Büroniederlassungen in London und Paris. Mit Stand vom 30. Juni 2013 beschäftigte der Investmentmanager 5 Investmentteams mit 24 Anlagespezialisten sowie 31 Hilfskräften. European Capital und seine Partnergesellschaft American Capital verfolgen Investitionsgelegenheiten in vorrangige Schuldtitel und Mezzaninfinanzierungen im Umfang zwischen 10 Millionen bis 40 Millionen Euro oder Pfund Sterling sowie Investitionen in One Stop Buyouts® mit einem Volumen von bis zu 400 Millionen Euro oder Pfund Sterling. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.EuropeanCapital.com.

INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft und ein globaler Vermögensverwalter. American Capital initiiert, zeichnet und verwaltet Private-Equity-Investitionen in mittelständische Unternehmen, Fremdfinanzierungen, Immobilien- und strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über sein Vermögensverwaltungsgeschäft. American Capital verwaltet Vermögenswerte im Umfang von 21 Mrd. US-Dollar, darunter in seiner Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte und Gebühreneinnahmen generierendes Vermögen unter der Verwaltung zugehöriger Managementgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 119 Mrd. US-Dollar (einschließlich fremdfinanzierte Vermögenswerte). Über ein angeschlossenes Unternehmen verwaltet American Capital die börsennotierte American Capital Agency Corp. mit einem Nettobuchwert von ca. 10 Mrd. US-Dollar sowie die American Capital Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert von ca. 1 Mrd. US-Dollar. Von seinen acht Büroniederlassungen in den USA und Europa aus verfolgen American Capital und seine Tochtergesellschaft European Capital Investitionsgelegenheiten im Umfang von 10 bis 750 Mio. US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.AmericanCapital.com.

