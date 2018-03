FPÖ-Kickl zu Libyen-Affäre: Was weiß Peter Pilz?

Schon Kreisky wusste, was Pilz verschweigt

Wien (OTS) - Peter Pilz versucht sich im Wahlkampf als Korruptionsjäger zu verkaufen. Jetzt ist er mit dem Libyen-Sumpf seiner Parteigeschichte und möglicherweise seiner Person konfrontiert. Die fraglichen Zahlungen fallen jedenfalls in seine Ära als Bundessprecher der Grünen. "Unlängst sprach er gegenüber Medien von 'üblen Brüdern', aber warum hat Pilz nicht restlos aufgeräumt? Was weiß Peter Pilz und was verschweigt er?", fragt sich FP-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Der Obmann der Grünen Bildungswerkstatt Niederösterreich, Fritz Zaun, ist ein Relikt der alternativen Bewegung. Wie das "profil" berichtet, reiste er zusammen mit Otto Schily und Vertretern der Grünbewegung nach Libyen, um dort von Gaddafi empfangen zu werden. Welchen Zwecken derartige Reisen dienten, lässt eine Aussage Bruno Kreiskys vermuten, so Kickl: "Gaddafi hat kein Hehl daraus gemacht, dass er die grüne Bewegung in Europa unterstützt. Und wenn er sagt, er unterstützt sie, dann heißt das, dass er Geld für sie gibt." In Israel seien die Grünen zu jener Zeit aufgrund ihrer politischen Positionierung als "Kinder Hitlers" gehandelt worden, setzt Kickl nach und beruft sich dabei auf ein offenbar reuiges Eingeständnis des grünen Urgesteins Hubert Kleinert.

"Von Eva Glawischnig und Peter Pilz vermisse ich diese Offenheit und Selbstkritik. Die österreichischen Grünen stehen bis heute hinter Funktionären wie Fritz Zaun", erweitert Herbert Kickl die Debatte um eine Facette. Es sei verwunderlich, weshalb bis heute kein klarer Trennstrich gezogen wurde. "Hinter der grünen Fassade steckt ein ganz anderes Gesicht, als man die Wählerinnen und Wähler glauben machen möchte. Die Öffentlichkeit hat ein Recht im Detail zu erfahren, was sich bei den Grünen hinter den Kulissen abspielt und was schon Kreisky in groben Zügen attestierte", schließt Kickl.

