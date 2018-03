AVISO: Heinisch-Hosek und Frauenberger unterwegs mit mobiler Frauenberatung

Wien (OTS) - Der Wiener Frauenbus, die mobile Beratungsstelle der Frauenabteilung der Stadt Wien (MA 57), macht Halt am Wiener Brunnenmarkt. Am 10. September von 13 bis 19 Uhr informieren ExpertInnen über verschiedene Fragen rund um Bildung und Beruf. Informationen über Rechtliches, Beihilfen und Förderungen sowie Einkommensgerechtigkeit werden an die Frau gebracht www.frauen.wien.at.

Frauenministerin und Frauenstadträtin an Bord

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger stehen von 14 bis 15 Uhr persönlich für die Anliegen der Frauen zur Verfügung: "Mit unseren Beratungsangeboten, vom Gehaltsrechner bis zur beruflichen Förderung, unterstützen wir Frauen dabei ihre Rechte und Möglichkeiten zu kennen und dadurch auch einfordern zu können. Unser Ziel ist es Frauen zu stärken, damit sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können," so Heinisch-Hosek und Frauenberger zur Veranstaltung.

Beratungseinrichtungen vor Ort:

- waff - Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

- AMS Wien - Arbeitsmarktservice Wien

- Beratungszentrum für MigrantInnen- Frauenberatung

- abz*austria - kompetent für frauen und wirtschaft

- Fonds Soziales Wien - SchuldnerInnenberatung

- Frauentelefon der Stadt Wien (MA 57)

- Bürgerdienst der Stadt Wien (MA 55)

- 24 Stunden Frauennotruf 0171719



