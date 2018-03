Neue MaHü: Mehr Sicherheit für Schulkinder

JVP-Anhänger unterstützen seit Mittwoch Volksschüler am Weg zur Schule in den Seitengassen der neuen Mariahilfer Straße

Wien (OTS) - "Sicherheit für unsere Kinder" lautet die Initiative der Jungen ÖVP aus Mariahilf und Neubau zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler. Seit dem 4. September unterstützen Mitglieder der JVP 6 und JVP 7 täglich von 7 bis 8 Uhr Schüler am Weg zur Schule. "Wir setzen uns für einen sicheren Schulweg ein", erläutert Rainer Wolschner, 27, Obmann der Jungen ÖVP Mariahilf und Kandidat für die Nationalratswahl. Warnwesten, Folder und Präsenz von Helfern sensibilisieren Fahrer auf den Schulstart und das rege Schüleraufkommen.

"Es wurde zwar von mehreren Seiten vor den neu entstandenen Gefahren in den Seitengassen der Mariahilfer Straße gewarnt, aber Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou sieht hingegen nur tatenlos zu. Daher unterstützen wir am Ort des Geschehens: am Weg zur Schule!", so Wolschner.

Besonders gefährliche Wege

Unübersichtliche Kreuzungen, immense Staus und gereizte Autofahrer stellen ein Pulverfass dar. Die Volksschule in der Stiftgasse und die private Volksschule Notre Dame de Sion im 7. Gemeindebezirk leiden besonders stark unter dem starken Verkehrsaufkommen. Aber auch Gymnasien und Hauptschulen sind von der Fußgängerzone in Mariahilf betroffen. Kreuzungen entlang der Gumpendorferstraße, beispielsweise Joanelligasse und Amerlinggasse, stellen ernsthafte Gefahren für Kinder und Jugendliche dar.

Über JVP 6 und 7

Gemeinsam mit Sebastian Kurz sorgt die Junge ÖVP für einen frischen Wind in der Politik. Die Junge ÖVP 6 und 7 setzen sich für eine höhere Lebensqualität aller Einwohner in Mariahilf und Neubau ein. Der Fokus der politischen Arbeit liegt auf den Bedürfnissen und Wünschen von 16 - 35 Jährigen. Das ehrenamtliche Engagement reicht von Initiativen, beispielsweise Sicherheitsbericht für den 6. Bezirk, über Weiterbildungsseminare bis hin zu handfesten Aktionen wie Selbstverteidigungskurse für Frauen.

