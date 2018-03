Mikl-Leitner, Spindlegger und Co. legen Grundstein für Altersarmut

Greylinger gegen Zeitwertkonto und Flexibilisierung der Arbeitszeit

Wien (OTS/ÖGB) - Um die Kosten für Überstunden in den Griff zu bekommen und die Wirtschaft zu "entfesseln", tritt nun laut Vizekanzler Spindlegger die ÖVP für ein Zeitwertkonto ein. Die Grundidee dazu stammt von Innenministerin Mikl-Leitner, die das Zweitwertkonto schon bei der Exekutive einführen wollte. Die Polizeigewerkschaft hat die Einführung mit Unterstützung von Beamtenministerin Heinisch-Hosek zum Wohle der Kollegenschaft verhindert. Unter dem Deckmantel der Freiwilligkeit sollten die Kolleginnen und Kollegen dazu bewogen werden, sich die Überstunden nicht auszahlen zu lassen, sondern auf das genannte Konto zu legen. Wenn sie dann das über viele Jahre gemacht haben, dürfen sie dann, wenn es dienstlich möglich ist, dafür in Zeitausgleich gehen. "Allein diese Bedingung ist schon ein Hohn", zeigt sich der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Hermann Greylinger, erzürnt.++++

Während der Konsumationsphase wird natürlich nur das nackte Grundgehalt bezahlt. Wie sich das bei einem Gehalt, das zu ca. einem Viertel auf Zulagen aufgebaut ist auswirkt, braucht nicht extra erwähnt zu werden. Aber der Verluste nicht genug, auf Grund der Einbußen in der Ansparphase (keine Auszahlung der Überstunden) sowie in der Konsumationsphase (keine Zulagen) kommt es bei der Durchrechnung für den Ruhegenuss zum endgültigen Supergau. Greylinger weiter: "Diese Ideen bedeuten Ausbeutung und moderne Sklaverei. Mehrleistungen sind zu bezahlen, Leistung muss sich lohnen, Hände weg von den Rechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!"

"Ich frage mich ernsthaft, was sich Regierungsmitglieder wirklich denken. Wo bleibt das soziale Gewissen und wo das christlich-soziale Weltbild der ÖVP-Ministerinnen? Wie zum Hohn ist ja Mikl-Leitner auch oberste Arbeitnehmerinnenvertreterin (ÖAAB)", so Greylinger abschließend und appelliert an alle, trotz Wahlkampf auf die Vernunft nicht zu vergessen.

