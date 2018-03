AK-Kultur startet Herbstsaison mit Improtheater für Jugendliche Lachen und Nachdenken über Facebook, Handy und Modelträume

Mit dem Theaterverein "die zebras" startet AK-Kultur in die neue Saison. Improtheater für Jugendliche und Erwachsene rund um Facebook, Handy und irreale Zukunftspläne steht auf dem Programm. Termine für Schulklassen gibt es am 23., 24. und 27. September sowie am 7. und 9. Oktober, jeweils um 11 Uhr in der Arbeiterkammer in Linz. Für Individual-Interessierte wird zusätzlich eine Abendvorstellung am 9. Oktober um 20 Uhr angeboten.

Smartphones und Facebook bieten unbegrenzte Kommunikationsmöglichkeiten mit echten oder sogenannten "Freunden/-innen", Castingshows versprechen Superstarstatus oder Modelkarriere, Selbstinszenierung ist wichtiger denn je. Für Jugendliche und deren Eltern sind all diese Phänomene nicht immer problemlos zu bewältigen. Doch Schwarzmalerei und Trübsinn sind bei den "zebras" nicht zu erwarten. Ihre Produktion "Das Leben ist (k)ein Spiel" im Rahmen von AK-Kultur wählt einen anderen Zugang: Lachen und sich Gedanken machen muss kein Widerspruch sein.

Und so gehen "die zebras" dem Thema in bewährt unbeschwerter Impro-Manier auf den Grund. Soll heißen: Es gibt keine vorgeschriebenen Texte, Impulsgeber für die Szenen sind die jugendlichen Besucher/-innen (ab 14). Welche Geschichten dabei entstehen, hängt von den spontanen Eingaben des Publikums und der kreativen Umsetzung der Schauspieler/-innen ab. Humor spielt dabei jedenfalls ein Rolle. Es geht nämlich nicht um eine trockene Auseinandersetzung mit komplexen Themen. Es gibt keine Warnungen und gut gemeinte Ratschläge, sondern humorvolle Einblicke in das Leben von jungen Menschen, inspiriert von den jungen Menschen selbst.

Für die Schulklassen-Termine wird um Anmeldung unter Tel. 050/6906-2627 gebeten. Karten für die Abendvorstellung gibt es bei der Arbeiterkammer in Linz, Volksgartenstraße 40, Tel. 050/6906-7000, E-Mail ticket @ akooe.at . Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7.30 bis 18 Uhr, Freitag 7.30 bis 13.30 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, für AK-Mitglieder mit der AK-Leistungskarte 10 Euro, und an der Abendkasse 14 Euro, für AK-Mitglieder 12 Euro. Schüler/-innen und Studierende zahlen 7 Euro, Schulklassen ab 10 Personen 6 Euro.

