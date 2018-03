JEDER 5. MASTER-STUDIERENDE AN DER FH DES BFI WIEN HAT INTERNATIONALEN ERSTABSCHLUSS

Der Masterabschluss der Fachhochschule des bfi Wien ist auch international sehr begehrt.

Wien (OTS) - Die berufsbegleitenden Masterstudienprogramme der FH des bfi Wien erfreuen sich über die Grenzen hinaus zunehmender Beliebtheit. Bereits jeder 5. Master-Studierende legt als Qualifikation für das Studium einen internationalen Abschluss vor. Von Kanada über Großbritannien und Frankreich bis nach Guanghzhou im Süden der Volksrepublik China, spannt sich der Bogen der Studierenden.

In drei der sechs Masterprogramme ist die Studiensprache Englisch. "Quantitativ Asset and Risk Management" ist eines davon.

"Ich wollte unbedingt ein finanzwirtschaftliches Masterstudium absolvieren. An meiner französischen Hochschule gab es umfassende Informationen zu nationalen und internationalen Studienangeboten in diesem Bereich. Meine Wahl fiel auf den Studiengang "Quantitative Asset and Risk Management" an der Fachhochschule des bfi Wien. Das Aufnahmeverfahren war nicht ohne, aber ich habe es geschafft", sagt Louis Poirier. "Der Umzug von Lyon nach Wien war kein Problem". "Unsere Strategie der Internationalisierung geht voll auf", sagt Dr. Helmut Holzinger, Geschäftsführer der FH des bfi Wien. "Die Zahlen zeigen, dass unsere Hochschule neben Absolventen und Absolventinnen der Universitäten auch für immer mehr internationale Masterstudierende sehr attraktiv ist."

Von den 258 Masterstudierenden des 1. Semesters haben 19% ihren Erstabschluss im Ausland, 53% an der FH des bfi Wien, 18% an einer anderen heimischen FH und 10% an einer österreichischen Universität absolviert.

Die Masterstudiengänge der FH des bfi Wien:

Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung Deutsch

International Banking and Finance Englisch

Logistik und Transportmanagement Deutsch

Projektmanagement und Organisation Deutsch

Quantitative Asset and Risk Management Englisch

Strategic HR Management in Europe Englisch

Das Masterstudium ermöglicht nach dem Bachelor-Abschluss eine weitere Vertiefung und gleichzeitig eine intensivere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik. Besonderer Wert wird auf die Vermittlung von Managementskills und Führungskompetenzen gelegt. Alle Masterstudiengänge der Fachhochschule des bfi Wien werden berufsbegleitend angeboten.

Über die Fachhochschule des bfi Wien

Die Fachhochschule des bfi Wien ist die einzige Hochschule in Wien, die von der EU mit dem ECTS-Label und Diploma Supplement Label ausgezeichnet wurde. Damit gehört die FH des bfi Wien zur Bologna-Elite und unterstreicht die Qualitätsführerschaft als eine der führenden Fachhochschulen Österreichs.

Neben derzeit sieben Bachelor-Studiengängen werden an der Fachhochschule des bfi Wien auch sechs Master-Studiengänge angeboten. In den 13 Studiengängen studieren derzeit rund 1.900 Studierende -rund 70% davon berufsbegleitend.

Das Motto "Wir bilden Europas Spitze!" ist Programm: Die FH des bfi Wien setzt auf größten Europabezug in allen Studiengängen sowie auf eine starke Verbindung zwischen Praxisbezug und wissenschaftlicher Orientierung. Mit der Erlangung des Zertifikats "hochschuleundfamilie" setzt die FH des bfi Wien darüber hinaus auch Maßstäbe im Bereich Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium.

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule des bfi Wien

Mag.a Angelika Sönnichsen

Public Relations

Tel.: 01 720 12 86-41

angelika.soennichsen @ fh-vie.ac.at

www.fh-vie.ac.at