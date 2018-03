Unternehmen stärken, Arbeitsplätze sichern

LH Wallner und LSth. Rüdisser: "Wichtige Impulse durch Wirtschaftsförderung des Landes"

Bregenz (OTS/VLK) - Die positive Entwicklung von Unternehmen unterstützen und zugleich Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern - das sind die maßgeblichen Ziele, die hinter dem ambitionierten Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes stehen. Seit drei Jahrzehnten darin fest etabliert ist die erfolgreich bewährte Aktion zur Stärkung der Vorarlberger Wirtschaftsstruktur, betonen Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftsreferent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. 20 heimische Unternehmen sind bis jetzt in diesem Jahr über diese Schiene gefördert worden, rund eine Millionen Euro an Zuschüssen für Investitionen ist genehmigt worden.

Mit den Aufwendungen unterstützt werden Industrie- und Gewerbebetriebe, die gezielt in die Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit investieren. "Solche Investitionen sind wesentliche Voraussetzung für langfristigen Erfolg und die Schaffung von Arbeitsplätzen", bekräftigen Wallner und Rüdisser. 2009 hat die Landesregierung - als Teil ihres Konjunkturpakets - die Förderrichtlinien zugunsten der Unternehmen weiter verbessert. "Auch diese Maßnahme hat mit dazu beigetragen, dass Vorarlberg die schwierige Phase der weltweiten Wirtschaftskrise letztlich deutlich besser als viele andere Länder überwinden konnte. Es ist gelungen, damit wichtige Impulse für die heimische Wirtschaft, die in hohem Maß am globalen Markt tätig ist, zu setzen", so Landeshauptmann Wallner.

Investitionsförderungen aus der Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur gibt es vor allem für die Schaffung neuer Arbeitsplätze, für Produkt- oder Verfahrensinnovationen oder die Überleitung von F&E-Ergebnissen, aber auch zur Optimierung innerbetrieblicher Abläufe oder für Umweltinvestitionen. Die Förderungen werden als zweiprozentige Zinszuschüsse (auf fünf Jahre) oder zehnprozentige Zuschüsse bis zu einer Darlehenshöhe von 750.000 Euro gewährt. Um einen zehnprozentigen Zuschuss zu erhalten, müssen Betriebe die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze nachweisen.

Allein in den letzten fünf Jahren sind rund 260 Vorarlberger Unternehmen aus der Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur gefördert worden. Dabei wurde mit 10,3 Millionen Euro an Zuschüssen ein Investitionsvolumen von 240 Millionen Euro unterstützt, unterstreicht Landesstatthalter Rüdisser die Bedeutung der Maßnahme.

