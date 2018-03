Frauenberger/Hundstorfer: 5 Jahre Interface bedeutet 5 Jahre erfolgreiche Integrationsarbeit für Wien

142.000 Kursstunden für 42.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Wien (OTS) - Der Verein Interface Wien feierte gestern, gemeinsam mit über 500 Gästen sein 5-jähriges Bestehen. "Seit der Gründung 2008 ist Interface eine starke Partnerin der Stadt, wenn es darum geht, Integration aktiv zu gestalten und ein gutes Zusammenleben aller WienerInnen zu ermöglichen", erklärt die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger. Unterstützung bekommt sie auch von Sozialminister Rudolf Hundstorfer, der ebenfalls gratuliert: "Ich bin froh, dass es Vereine wie Interface gibt; sie tragen auf vielfältige Weise dazu bei, dass das Miteinander der unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen in unserer Stadt gut klappt."

Die gemeinnützige Interface Wien GmbH wurde 2008 von der Stadt Wien gegründet und sollte Bedingungen schaffen, Partizipation und Selbstverwirklichung von MigrantInnen voranzutreiben und zu ermöglichen. "Ein ehrgeiziges Ziel", wie Frauenberger weiß: "Die Aufgaben von Interface sind vielfältig und reichen von der Integrationsbegleitung neuzugewanderter Jugendlicher, bis hin zur Arbeit mit Eltern schulpflichtiger Kinder". Insgesamt nahmen rund 42.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsenen an über 142.000 Kursstunden teil. "Dabei war es nicht zentral, woher all die KursteilnehmerInnen kamen - viel wichtiger ist, dass wir alle eine gemeinsame Zukunft in Wien haben", ist die Integrationspolitikerin überzeugt. Auch Minister Hundstorfer unterstützt diese Analyse: "Wien arbeitet darauf hin, den sozialen Aufstieg für alle zu ermöglichen. Der gerechte Zugang zu Bildung und Ausbildung ist dabei zentral."

Zahlreiche Auszeichnungen und Best-Practice-Modelle

Interface Wien legt in seinen Sprachangeboten großen Wert auf die "Sprache Plus", also Kurse, die neben umfassender Sprachförderung auch Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung anbieten. Die Vorbereitung auf Bewerbungen, Interviewpräsentationen, Formulierung des eigenen Lebenslaufs sowie die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt stehen dabei im Zentrum. "Sprache und Qualifizierung sind für die Zukunft jedes und jeder Einzelnen essenziell. Die Kurse von Interface verbinden beides", so Sozialminister und Integrationsstadträtin. Das "Sprache Plus"-Programm der Jugendbildungswerkstatt wurde 2008 mit dem Europasiegel für Innovative Sprachenprojekte vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet; 2009 für den Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung 2009 und 2011 für den Österreichischen Integrationspreis nominiert.

Als Best Practice-Projekt dienen auch die seit 5 Jahren bestehenden "Sowieso mehr!"-Kurse für WienerInnen im Alter zwischen 7 und 14 Jahren. Während der Regelschulzeit und in den Ferien nehmen viele Kinder mit und ohne Migrationshintergrund die sehr kostengünstigen Kurse in Anspruch, um ihre Deutschnote bzw. generell die Sprache zu verbessern.

Projekte wie "Mama lernt Deutsch" und das "Frauen College" bieten maßgeschneiderte Sprachkurse und vermitteln bildungsbenachteiligten Frauen die notwendigen Kenntnisse, um in den Arbeitsmarkt oder in aus- und weiterbildende Maßnahmen einsteigen zu können. Zuletzt wurde das Projekt "Mama lernt Deutsch" mit dem MigAward 2013 ausgezeichnet. Zu diesen Kursangeboten, die sich in die großangelegten und stadtweiten Offensive "Qualifikationsplan 2020" einfügen, gehörten in den vergangenen fünf Jahren auch die Lernhilfe-Kurse, die tausenden Wiener Schulkinder dabei halfen ihre schulischen Leistungen zu verbessern.(Schluss) bea

