Neubau: "Die Niederträchtigen" im Spittelberg-Theater

Lachen am Samstag: Kabarett-Abend "In den Besten Jahren"

Wien (OTS) - Das vielfältige "Sommerprogramm 2013" im Theater am Spittelberg (7., Spittelberggasse 10) erstreckt sich von Wiener Musik, Pop und Weltmusik bis zu Varietee, Kleinkunst, Komik und Veranstaltungen für Kinder. Noch bis Montag, 30. September, dauert die Sommer-Saison und der Spielplan kann sich hören und sehen lassen. Heute, Freitag, wird beim Musik-Abend "Hammerling goes Maroc" laut Ankündigung der Direktion von Fritz Moßhammer (Alphorn, Flügelhorn, u.a.), Erwin Rehling (Trommeln, Schellen, u.a.) und Youness Kirouche Paco (Gesang, Gembri) ein melodiöser "Gipfelsturm der Improvisation in Klanglandschaften zwischen Alpen und Atlasgebirge" unternommen. Beginn: 19.30 Uhr. Karten: 18 Euro. Am Samstag, 7. September, möchten die Humoristen "Die Niederträchtigen" den Gusto des Publikums auf Humor mit feinen verbalen Schmankerln stillen. Die Worte des Pointen-Trios sind frei von Kalorien und haben dennoch Gewicht. Mit diesem Wissen trägt die "niederträchtige" Truppe eigene und fremde Texte vor, singt voller Elan und lässt acht Instrumente ertönen. Völlig zu Recht hat die Kabarett-Show von Katrin Weber, Thomas Pohl und David Wagner den Titel "In den Besten Jahren". Für Konzept und Regie zeichnet Heidelinde Leutgöb verantwortlich. Um 19.30 Uhr beginnt das Amüsement und im Eintrittspreis von 16 Euro ist ein Gratis-Training der bei manchen Zeitgenossen viel zu schwachen Lachmuskulatur inkludiert. Auskunft: Telefon 526 13 85, E-Mail tickets @ theateramspittelberg.at.

Gesang am Sonntag: "Safer Six" für Kinder und Erwachsene

Für Menschen jeden Alters hat die Vokal-Formation "Safer Six" geeignete Lieder parat. Am Sonntag, 8. September, stellen die sechs Sänger am Spittelberg die CD und das Buch "Auf der Suche nach der Goldenen Note" vor. Kinder (ab 3 Jahre) wird das Live-Konzert begeistern, denn es gilt ein spannendes Abenteuer nach einem Diebstahl im "Museum der Lieder" zu bestehen und die Jagd nach dem Übeltäter führt rund um den Globus. Beginn: 11.00 Uhr, Karten: 8 Euro. Erwachsene kommen bei der Abend-Gala "15 Years of Voices" auf ihre Kosten. Rock- und Pop-Hits aus Jahrzehnten erklingen bei der 15-Jahre-Jubiläumsshow des Sextetts. Freunde rockiger Gesänge sollen sich das abendliche "Safer Six"-Konzert nicht entgehen lassen und Anhänger einschmeichelnder Weisen werden ebenfalls begeistert sein. Beginn: 19.30 Uhr. Karten: 18 Euro. Internet-Information:

www.theateramspittelberg.at. (Schluss) enz

