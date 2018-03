"Naiver Maler aus Gersthof" im Bezirksmuseum Währing

Von 8.9. bis 4.11.: Hommage an Sepp Pachta (1902 - 1993)

Wien (OTS) - Anlässlich des 20. Todestages des allzeit dem 18. Bezirk verbundenen Künstlers zeigt das Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) die Kleinausstellung "Sepp Pachta - Naiver Maler aus Gersthof". Die frei zugängliche Vernissage findet am Sonntag, 8. September, statt und fängt um 11.00 Uhr an. Bis Montag, 4. November, bekommen die Museumsbesucher auf sieben Schautafeln (mit zirka 150 Werken im Postkarten-Format) einen guten Überblick über Pachtas malerisches Schaffen. Zudem werden drei Gemälde-Reproduktionen (im Groß-Format) sowie vier Original-Bilder (Öl auf Leinen bzw. Papier) präsentiert. Eine Beschreibung des Lebensweges des Autodidakten komplettiert die Ausstellung. Das Museum ist Sonntag (von 10.00 bis 12.00 Uhr), Montag (von 9.30 bis 11.30 Uhr) und Donnerstag (von 18.00 bis 20.00 Uhr) geöffnet. Der Zutritt ist gratis. Auskunft: Telefon 4000/18 127 (zeitweilig Anrufbeantworter).

Genre-Szenen, Satire, Idylle: Kunst statt "Wehwehchen"

Sepp Pachta (15.9.1902 - 7.8.1993) lernte den Schriftsetzer-Beruf, trat später in den Postdienst ein, malte schon während der Kriegsgefangenschaft und war Pächter einer Tennis-Anlage in Gersthof. Neben dem Broterwerb und dem künstlerischen Tun fungierte Pachta als Trainer seiner Tochter Sonja (mehrfache Tennis-Staatsmeisterin). Mit der Pensionierung erfolgte eine verstärkte Hinwendung zur Kunst. Alsbald wurden einschlägige Galerien sowie Liebhaber der "Naiven Malerei" auf den Wiener aufmerksam und es kamen zahlreiche erfolgreiche Ausstellungen (Österreich, Deutschland, Italien, Niederlande) zustande. Von Genre-Szenen bis Idylle und Satire erstrecken sich die Motive. Vermeint man bei einem Bild ein Wienerlied zu hören, so drängt sich bei der anderen Arbeit der Gedanke an Spitzen von Nestroy auf. Pachta galt als "Unermüdlicher" und hat mit viel Sorgfalt im Laufe der Jahre Hunderte Gemälde angefertigt. Auf die Frage nach dem Grund für den großen Eifer antwortete Sepp Pachta den Anverwandten: "Wenn ich male, bin ich gesund. Dann kommen mir die Wehwehchen, die das Alter mit sich bringt, gar nicht erst in den Sinn." Informationen zur aktuellen Schau via E-Mail: bm1180 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Währing:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at