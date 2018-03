FPÖ-LPO Ragger: Verrat von LH Kaiser an Landesinteressen

Hinweise, dass SPÖ Betriebsansiedlungen aus Italien bewusst hintertreibt

Klagenfurt (OTS) - Mit Entsetzen reagiert Kärntens FPÖ-Obmann LR Mag. Christian Ragger auf Informationen aus Italien, dass SPÖ-Chef Dr. Peter Kaiser die Ansiedlung von italienischen Betrieben in Kärnten nicht mehr unterstützen will. "Mir wurde berichtet, dass Kaiser bei seinem Treffen mit dem Präsidenten des Veneto, Luca Zaia am 12. August eine entsprechende Zusage gemacht hat. Zaia habe demnach Klage darüber geführt, dass italienische Firmen nach Kärnten abwandern. Darauf habe Kaiser erklärt, dass sich Kärnten nicht mehr um deren Ansiedelung bemühen werde", teilte Ragger mit.

Für ihn ist das ein Verrat an Kärntens Interessen. "Wenn Firmen in Italien eine Niederlassung außerhalb ihres Landes suchen, werden sie dies nicht von irgendeinem Pakt zwischen Zaia und Kaiser abhängig machen. Sie werden woanders hingehen, wenn sie in Kärnten nicht entsprechend serviciert werden", betont Ragger.

Jetzt sei auch klar, warum die SPÖ Kärnten mit Kaiser und Dr. Gabriele Schaunig-Kandut mutwillig die Entwicklungsagentur Kärnten (EAK) zerschlägt. "Keine Regierung liquidiert ein Erfolgsprojekt wie die EAK, welche zuletzt den Autozulieferer Bifrangi Spa nach Althofen brachte. Doch rot-grün-schwarze Kärntner Linkskoalition macht dies und SPÖ-Chef Kaiser schmälert die Chancen Kärntens, dass sich hier Betriebe ansiedeln und neue Arbeitsplätze schaffen", kritisiert Ragger abschließend.

