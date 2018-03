AK 2: KonsumentInnen brauchen mehr Sicherheit beim Einkauf von Fleisch

Wien (OTS) - "Die Konsumenten brauchen Sicherheit, dass das Fleisch einwandfrei und nicht mit gesundheitsschädigenden Keimen behaftet ist", sagt AK Konsumentenschützer Heinz Schöffl. Denn immerhin hatten fünf der 13 Proben in den Supermärkten Campylobacter-Keime. Sechsmal waren in sieben in Fachgeschäften gezogenen Proben Salmonellen-Keime oder Campylobacter nachweisbar. Das Ergebnis der Resistenzuntersuchung dieser Keime bestätigt auch das Problem der zunehmenden Unwirksamkeit einiger Antibiotika. Unter den gefunden Campylobcacter-Keimen war beinahe die Hälfte gegen eines oder mehrere Antibiotika bereits resistent.

Konkret verlangt die AK:

+ Antibiotika-Einsatz reduzieren: Nötig ist eine lückenlose Erhebung des Antibiotikaeinsatzes in der Geflügelmast. Mit Antibiotika in der Tiermast ist äußerst zurückhaltend umzugehen. Und es braucht insbesondere auch die Einführung österreichweiter Programme zur Reduktion von Campylobacter, mit effizienten Maßnahmen nicht nur im Bereich der Geflügelhaltung sondern auch wirksamen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Keime auch im Bereich der Schlachtung

+ Bessere Kontrollen: Die betrieblichen Eigenkontrollen zur Sicherstellung der lückenlosen Einhaltung der Kühlkette müssen verbessert werden.

"Küchen-Hygiene ist nach wie vor oberstes Prinzip bei rohen Lebensmitteln wie Geflügel, Eier oder Fleisch", betont Schöffl. Keime können sich während der Lagerung oder bei der Zubereitung auf andere Lebensmittel übertragen. "Daher Schneidebrett, Messer und Co immer sehr heiß abwaschen oder in den Geschirrspüler geben", rät Schöffl. "Rohe Lebensmittel, besonders Geflügel, vollständig durcherhitzen, damit die Keime absterben."

In Österreich gibt es rund 5.000 Erkrankungen aufgrund von Campylobacter und rund 2.000 aufgrund von Salmonellen. Salmonellen können zum Beispiel Brechdurchfall oder Krämpfe hervorrufen. Campylobacter kann vor allem bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Bauchschmerzen, blutige Durchfälle oder Erbrechen verursachen.

