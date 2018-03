EANS-News: Rosenbauer International AG /Quality Austria ehrt Rosenbauer für 20 Jahre ISO 9001 Zertifizierung

Leonding (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen/ Rosenbauer als Qualitäts-Pionier ausgezeichnet

Rosenbauer gilt in der Feuerwehrbranche als Innovations-

und Technologieführer und war auch bei der Einführung von Managementsystemen einer der Vorreiter in Österreich. Vor über 20 Jahren wurde mit dem Aufbau eines Qualitätsmanagements nach ISO 9001 begonnen und dieses im Frühjahr 1993 erstmals zertifiziert. Schritt für Schritt wurde seither das Managementsystem ausgebaut und nachhaltig verbessert, sodass inzwischen alle relevanten unternehmerischen Prozesse darin abgebildet sind. Rosenbauer verfügt heute über:

ein Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008,

ein Umweltmanagement nach ISO 14001:2004,

ein Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement nach OHSAS 18001:2007 sowie

ein Energiemanagement nach ISO 50001:2011.

Das Managementsystem ist fixer Bestandteil der Rosenbauer Unternehmenspolitik und basiert auf dem Leitbild und der Unternehmensstrategie. Es wird als durchgängiges Informations- und Steuerungsinstrument genutzt und geht weit über die Belange normkonformer Qualitätssicherung sowie den Nachweis internationaler Standards im Bereich Umweltschutz und Arbeitssicherheit hinaus. Dafür und für über 20 Jahre erfolgreiche ISO 9001 Zertifizierung wurde Rosenbauer von Quality Austria ausgezeichnet.

Prozessoptimierung und kontinuierliche Verbesserung

Vorrangig dient das Rosenbauer Managementsystem als Instrument zur Prozessoptimierung. Regelmäßige interne und externe Audits durch Quality Austria sichern die nachhaltige Verbesserung auf allen unternehmerischen Ebenen sowie des Systems selbst. Kontinuierliche Verbesserung - als Grundgedanke in der ISO Systematik verankert - wird bei Rosenbauer als eigenständiger Prozess geführt. Das Qualitätsmanagement wirkt dabei als zentrale Integrationsplattform. "Qualität machen alle", so Wilhelm Pötscher, Leiter des Qualitätswesens und Managementsystems, entsprechend tief verankert ist der KVP-Prozess in der Rosenbauer Organisation.

Schlankes System mit klaren Kennzahlen

Von Anfang an hat Rosenbauer auf ein schlankes Managementsystem gesetzt und dieses über das Unternehmensportal den Mitarbeitern zugänglich gemacht. Alle, für die betrieblichen Prozesse erforderlichen Regelungen und Dokumente stehen heute online zur Verfügung: die relevanten Systemdokumentationen wie z.B. Verfahrensanweisungen, Prozessbeschreibungen, Organigramme, die diversen Dienst-und Arbeitsanweisungen, Sicherheitsvorschriften, Organisationsrichtlinien und Betriebsvereinbarungen. Im Rahmen der ISO Systematik wurden schrittweise auch die internen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klarer festgelegt, ein wichtiges Organisationskriterium in einem zusehends globalisierten Unternehmen. Darüber hinaus erlaubt die Systematik die Steuerung des Konzerns nach definierten Kennzahlen. Diese beinhaltet die Festlegung klarer Zielvorgaben und die laufende Überprüfung der Zielerreichung auf allen unternehmerischen Ebenen, von der Produktqualität bis zum Energieverbrauch.

Transparenz für Kunden und Stakeholder

Schwerpunktmäßig ist das Rosenbauer Managementsystem auf die europäischen Standorte ausgerichtet, gesteuert wird es aus der Leondinger Konzernzentrale. So ist sichergestellt, dass in allen Fahrzeugwerken gleiche Abläufe und Prozesse gelten und die geforderte Produktqualität erzielt wird. Durch die normkonforme Anwendung des Managementsystems und der damit einhergehenden Einhaltung internationaler Standards erlangt Rosenbauer zudem hohe Rechtssicherheit im globalisierten Wettbewerb. Außerdem erhalten Kunden und Stakeholder Auskunft darüber, mit welchen Verfahren, unter welchen Arbeits- und Umweltbedingungen und mit welchem Energieeinsatz die Produkte aus dem Hause Rosenbauer hergestellt werden.

Das Energiemanagement stellt einmal mehr die Technologieführerschaft des Unternehmens unter Beweis. Es wurde heuer im Frühjahr nach ISO 50001:2011 zertifiziert, damit gehört Rosenbauer zu den ersten Unternehmen in Österreich, die dieses Zertifikat erlangt haben.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir @ rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Rosenbauer International AG

Mag. Gerda Königstorfer

Tel.: 0732/6794-568

gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com