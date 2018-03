Studiengang Disability & Diversity Studies: Offizielle Akkreditierung erfolgt

Klagenfurt (OTS) - Mit dem Wintersemester 2013/14 startet an der Fachhochschule Kärnten das Studium Disability & Diversity Studies. Punktgenau mit dem Beginn des neuen Semesters wurde dem Studiengang die Akkreditierung durch die Österreichische Qualitätssicherungsagentur (AQA)* verliehen. Studienplan und Ausrichtung des sechssemestrigen Bachelor-Studiums erfüllen damit die strengen Qualitätsanforderungen eines international anerkannten Studiengangs. Dieser wird mit 25 Studienplätzen am Standort Klagenfurt angeboten.

Der interdisziplinär angelegte Studiengang Disability & Diversity Studies (DDS) richtet sich auf die vielfältigsten Erscheinungsformen von Diversität und Disability heute. "Wir reagieren mit dem Studiengang auf den wachsenden Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich", erklärt Bringfriede Scheu, Leiterin des Studienbereichs Gesundheit und Soziales. "Unser Ziel ist es zudem, offene Fragestellungen zu bearbeiten und das Thema wissenschaftlich weiter zu entwickeln", betont die promovierte Sozialwissenschaftlerin den akademischen Kontext.

Studierende lernen pädagogische, politische, psychologische und soziologische, Zusammenhänge kennen und erlangen Fachwissen aus den Bereichen der Sozialarbeit sowie der Medizinpsychiatrie. Neben diesen Fachkenntnissen vermittelt das Studium soziale Kompetenzen und fördert die Ausbildung einer immanenten Selbstreflexions- und Praxiskompetenz. Sprachkompetenzen (Englisch, Italienisch/Slowenisch und die österreichische Gebärdensprache) ermöglichen den fachlichen Diskurs in grenzüberschreitenden Kontexten sowie die Verständigung innerhalb der Gehörlosenkultur. Ihr Fachwissen runden die Studierenden in Berufspraktika ab.

Innerhalb der Disability Studies rückt ein soziales Modell von Behinderung in den Vordergrund, um das gesellschaftspolitische Ziel der Einbeziehung von Menschen mit Behinderung und spezifischen Benachteiligungen zu erweitern. Innerhalb der Diversity Studies zielen die Anstrengungen empirisch wie theoretisch auf die Akzeptanz von Vielfalt (Alter, Ethnie, Geschlecht, Religion, etc.). Die Kernideen beider Diskurse überkreuzen sich im Studiengang DDS. Sie stellen diskriminierende Normalitätsmuster in Frage und stehen dadurch in einem Zusammenhang mit der Genderdebatte und Fragen der Interkulturalität.

Information und Studienplan: http://www.fh-kaernten.at/dds

*AQA - Die Österreichische Qualitätssicherungsagentur ist eine unabhängige Einrichtung für Qualitätssicherung, Evaluierung und Zertifizierung im gesamten Hochschulbereich.

