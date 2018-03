Mag. Reischl wünscht die Abschaffung von Einzelordinationen!

Wien (OTS) - Die Offenheit der Chefin der WGKK, Mag. Reischl, lässt keine Zweifel aufkommen: die niedergelassenen Einzelordinationen sind zu eliminieren und durch medizinische Zentren mit Massenabfertigung zu ersetzen. Die Klarheit der Aussage schließt ein Missverständnis aus!

Die Politik hat also kein Interesse am Patientenbedürfnis individueller Zuwendungsmedizin, sondern wendet sich dem Primat der rechenstiftorientierten Fließbandtherapie zu.

Selbstgefällig und frei von Zweifel baut die Allianz der gesunden Beitragszahler ihre "Gesundheitsreform" gegen die Interessen der Hilfsbedürftigen aus. Effiziente Krankheitsverwaltung statt persönlicher Krankenbehandlung, gewinnversprechender Gesundheitsmark statt sozialer Krankenabsicherung ist das Ziel.

Ausgeklammert bleibt die Frage der Rechtmäßigkeit der ELGA-Systempartner, die von den Verfassungsrechtlern Dr. Mayer und Dr. Jahnel augenfällig infrage gestellt wurden, unberücksichtigt auch so manches festgeschriebene Patientenrecht.

Bei der so gepriesenen Kooperation aller Partner wurde die Ärzteschaft jedenfalls nicht einbezogen - wir wollen auch mit einem solchen Machwerk nicht in Verbindung gebracht werden. Zukunftsträchtige Reformbestrebungen sehen jedenfalls anders aus. Damit verliert die Patientenschaft ihre in der gültigen Sozialgesetzgebung vorgesehenen Interessensvertreter. Unser bewährtes Gesundheitssystem als einer der Eckpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft bricht weg.

Die Fronten sind jetzt eindeutig, Konsens ist nicht gewünscht! Wo bleibt eigentlich dieses Thema mit sozialpolitischer Sprengkraft im Wahlkampf?

"Patientenwohl unter dem Hammer der Ökonomisierung" Prof.Klaus Firlei auf Einladung d Österr. Hausärzteverbandes am 15.10.19:00 im RadioKultuCafe.

Rückfragen & Kontakt:

Für den Österreichischen Hausärzteverband

Landesgruppe Wien

MR. Dr. WERNER Wolfgang

Arzt für Allgemeinmedizin

Bezirksärztevertreter 10.Bez

Präsident ÖHV-Wien

1100 Wien Weitmosergasse 3

Tel: 01 617 22 68

Fax: 01 617 22 684

mailo:dr.w.werner @ speed.at

URL: http://www.drwwerner.at