Vertreter von E-Lites, UK eCig Store und ECITA werden bei Europas einzige Veranstaltung zur E-Zigarette vortragen

London (ots/PRNewswire) - Führende Markenanbieter und Händler für E-Zigaretten werden auf der ersten Branchenkonferenz für die E-Zigarette in Europa eCig Europe teilnehmen, einer zweitägigen Veranstaltung, die Markenanbieter und Händler dabei unterstützen soll, ihr Geschäftsmodell im schnell wachsenden Markt für E-Zigaretten zu verbessern, der ein Handelsvolumen von 2 Milliarden GBP aufweist.

Die von Technology IQ veranstaltete Konferenz - eine Abteilung des Global Events-Unternehmen IQPC - wird eine einzigartige Möglichkeit für die Verkäufer und Anbieter von E-Zigaretten darstellen, um die wichtigsten Themen der Branche zu diskutieren, wie unter anderem behördliche Richtlinien, die Entwicklung von Business Intelligence und die Optimierung der Rentabilität sowie des Supply Chain-Managements.

"Die nächsten 12 Monate werden für die E-Zigaretten-Branche entscheidend sein und dies ist der Ort, an dem Sie Ihr Geschäft angesichts der sich ändernden behördlichen Richtlinien und des immer wettbewerbsorientierteren Geschäftsumfelds voranbringen können. Unsere sachkundigen Redner werden offen ihre Einblicke zu allen grossen Themen präsentieren, die Sie jetzt und zukünftig betreffen", erklärte Kate Love, Produktionsleiterin, eCig Europe.

Zu den Rednern dieses Branchenforums gehören unter anderem:

Clive Bates, the Counterfactual

Adrian Marshall, früherer Vorsitzender, NicoVentures

Michael Ryan, Vorsitzender, E-Lites

Zair Al-Beyerty, CEO, TripleHalo

Nick Roman, Kaufmännischer Leiter, Vapelux Ltd

Michael Clapper, Vorsitzender, Vapestick Group

Atif Tanvir, Direktor, UK ECig Store

Jide Yao, CEO, Hangsen

Chris Dunhill, CEO, GDC

Katherine Devin, Betriebsleiterin, ECITA

