Faymann besiegt Stronach klar, Spindelegger vs. Bucher unentschieden

"Krone"/IMAS-Umfrage zu den ORF-Konfrontationen der Spitzenkandidaten

Wien (OTS) - Bei der Konfrontation der Spitzenkandidaten der SPÖ und vom Team Stronach, Werner Faymann und Frank Stronach, am Donnerstag auf ORF 2 hat der SPÖ-Chef das Duell mit eindeutigem Vorsprung für sich entscheiden können. Das hat eine aktuelle "Krone"/IMAS-Umfrage ergeben. Faymann ist von den befragten TV-Zusehern in fast allen Kategorien von "sympathisch" über "sachlich" bis "überzeugend" eindeutig besser bewertet worden. Stronach ist hingegen in einer einzigen Kategorie, der Kategorie "humorvoll", vorteilhafter bewertet worden. Insgesamt finden 70 Prozent der Befragten, dass Werner Faymann besser abgeschnitten hat, 16 Prozent sind der Meinung, Frank Stronach habe bei der ORF-Konfrontation besser gewirkt. Gleich gut haben 13 Prozent der Befragten die beiden Politiker gefunden. Ein Prozent der Befragten machte zu diesem Duell keine Angaben.

Die zweite ORF-Konfrontation am Donnerstag, das Duell zwischen ÖVP-Chef Michael Spindelegger und BZÖ-Chef Josef Bucher, ist mit einem Unentschieden (mit einem leichten Vorteil für den Vizekanzler) zu Ende gegangen. Spindelegger ist bei der "Krone"/IMAS-Umfrage in den Kategorien "sachlich", "überzeugend", "kompetent" und "glaubwürdig" besser bewertet worden als Josef Bucher. Bucher hingegen wurde als "sympathischer" und "humorvoller" gesehen. Im Gesamteindruck sind 42 Prozent der Befragten der Ansicht, Spindelegger habe besser abgeschnitten, 38 Prozent meinen, Bucher sei der Bessere gewesen. Als gleich gut haben 19 Prozent der Befragten den ÖVP-Chef und den BZÖ-Chef bewertet. Ein Prozent der Befragten machte zu dieser Runde keine Angaben.

Methodik: Im Auftrag der Kronen Zeitung erhebt das IMAS Institut den Eindruck der TV Seher von der Performance der Spitzenkandidaten direkt nachdem TV Duell im ORF. Dazu werden pro Duell TV-Duell Seher österreichweit befragt. Die Auswahl der TV-Duell Seher basiert auf einer repräsentativen Grundstichprobe, bezogen auf die Bevölkerung ab 16 Jahren! Somit steht für die Befragung ein repräsentativer Querschnitt an TV-Duell Sehern zur Verfügung.

Verantwortliche seitens IMAS International: Dipl.-Bwrt. Ansgar Löhner, Dr. Gernot Hendorfer, DDr. Paul Eiselsberg

Die "Krone"/IMAS-Umfrage wird bei sämtlichen ORF-Duellen der Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl 2013 durchgeführt und dient als Basis zur unabhängigen Berichterstattung.

