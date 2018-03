ORF-Wahlkonfrontation - Darabos: Österreich braucht Stabilität, keine Stronach-Experimente

Souveräner Auftritt des Bundeskanzlers - Skurrile Performance des kanadischen Milliardärs

Wien (OTS/SK) - "Während Bundeskanzler Werner Faymann die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt und um jeden Arbeitsplatz kämpft, vertritt der Milliardär aus Kanada nur seine eigenen Interessen und kämpft gegen die gesetzliche Interessensvertretung und die hart arbeitenden Menschen", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos zur ORF-TV-Konfrontation am Donnerstagabend. Dass Stronach die Gewerkschaften und demokratisch gewählten Arbeitnehmervertreter sowie tausende Freiwillige und Funktionäre in Vereinen, Interessensvertretungen und Parteien attackiert, ist für Darabos inakzeptabel. "Die Arbeit von Menschen, die sich für eine gute Sache, für die Gesellschaft und ihr Land engagieren, schlecht zu machen, ist eine Verunglimpfung, die sich keiner von ihnen verdient hat." ****

"Ein trauriger Negativ-Höhepunkt" dieses Wahlkampfes ist für Darabos die Forderung Stronachs nach der Wiedereinführung der Todesstrafe. "Da geht es um die wirklichen Werte der Österreicherinnen und Österreicher", hielt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer fest. Die Todesstrafe sei Ende der sechziger Jahre einstimmig abgeschafft worden. "Es richtet sich von selbst, wenn nun erstmals ein Parteichef über deren Wiedereinführung nachdenkt", betonte Darabos.

Einmal mehr bot Stronach eine "skurrile Performance". Demgegenüber hat "ein souveräner Bundeskanzler verdeutlicht, dass das Land Stabilität und Verlässlichkeit braucht - und sicher keine Experimente a la Stronach", resümierte Drarabos. (Schluss) up/ps

