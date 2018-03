Neues Volksblatt: "Politisch & privat" von Markus EBERT

Ausgabe vom 6. September 2013

Linz (OTS) - "Politisch bin ich vielleicht ein Trottel, aber privat kenn' ich mich aus": Nein, dieser Satz stammt nicht von Frank Stronach. Vielmehr ist das der Titel eines Kabarettprogramms von Otto Grünmandl. Der kauzige Tiroler war weitsichtig, denn das Programm mit diesem Titel stammt aus dem Jahr 1987.

Im Jahr 2013 sagt Parteigründer Frank Stronach, dass er privat für die Todesstrafe für Berufskiller sei. Er hätte das auch gerne im Parteiprogramm gehabt, wie aus einem ORF-Dokument eindeutig hervorgeht, aber das habe ihm seine Beraterin ausgeredet. Wir wissen nun also, dass man zwischen dem privaten und dem politischen Stronach unterscheiden muss. Otto Grünmandl, so viel ist gewiss, hätte seine reinste Kabarettisten-Freude mit diesem Mann.

Tatsächlich ist die Sache natürlich viel ernster. Denn ob das mit der Todesstrafe nun Privat- oder Parteimeinung ist, fällt schon deswegen nicht ins Gewicht, weil Stronach die Partei ist. Er hat das Gold, und er macht die Regeln, das ist sein Credo. In jeder anderen Partei, in der sich maßgebliche Funktionäre drei Wochen vor der Wahl vom Chef distanzieren, müsste der Chef den Hut nehmen. Bei Stronach ist das anders: Da wird noch nach Rechtfertigungen für dessen demokratiepolitisch höchst bedenkliche Privatmeinung gesucht. Nun kann man Frank Stronach gewiss keinen Trottel nennen - aber wählbar ist dieser Mensch nicht.

