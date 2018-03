Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 6.September 2013; Leitartikel von Anita Heubacher: "Gemeindegrenzen raus aus den Köpfen"

Innsbruck (OTS) - Utl: Die Zahl der Gefahrenzonen wird steigen, das müsste zu einem Umdenken in der Siedlungspolitik führen. Nicht jede Gemeinde muss Bauland widmen, wenn sie an rote oder gelbe Zonen stößt. Kirchturmpolitik ist fehl am Platz.

Unsere Gemeindegrenzen wurden vor 250 Jahren gezogen - unter Berücksichtigung der damaligen Mobilität und Lebensweise. Paradoxerweise gelten in der Raumordnung und in der Siedlungspolitik diese Grenzen noch heute. In unserem restlichen Lebensumfeld überschreiten wir die Gemeindegrenzen täglich auf dem Weg zur Arbeit, ins Spital oder zur Universität. Beim Bauen sieht die Sache anders aus. Da tun wir so, als wären wir noch mit der Pferdekutsche unterwegs.

Der Druck, innerhalb der Gemeindegrenzen zu denken, hat dazu geführt, Bauland in Zonen zu widmen, wo eigentlich besser nicht gebaut werden sollte. Statt die Nachbarorte mitzudenken, endet die Strategie beim eigenen Kirchturm, in der eigenen Gemeindekasse und bei der nächsten Kommunalwahl. Warum Tirol so zersiedelt ist, warum sich Anrainer mit rutschenden Hängen oder mit Hochwasser konfrontiert sehen, liegt im fehlenden gemeindeübergreifenden Siedlungskonzept. Vor wenigen Jahren meinte noch jede Gemeinde, ein Schwimmbad, ein Gewerbegebiet und eine Tennishalle haben zu müssen. Das hat sich geändert. Warum soll es nicht auch beim Bauland einen neuen Denkansatz geben? Es muss nicht jede Gemeinde wachsen. Wer Siedlungen baut und wer etwas anderes leistet, bestimmt nicht der Gemeinderat, sondern ein Konzept des Landes. Diese Idee wurde im Raumordnungs-Strategiepapier ZukunftsRaum Tirol niedergeschrieben und harrt seit Jahren der Umsetzung. Die Kirchturmpolitik zu beenden, liegt nicht im Interesse der Landespolitik. Dennoch könnte sich etwas tun. Erstens werden die finanziellen Zwänge der Gemeinden immer stärker und zweitens werden die Gefahrenzonen ausgeweitet. Nicht nur in den Tiroler Seitentälern, sondern auch im Inntal.

Die EU betreibt beim Hochwasserschutz Risikoeindämmung. Sie will den Steuerzahler schonen und der Bevölkerung reinen Wein einschenken. Neue Berechnungsmethoden stellen das Gefahrenpotenzial fest. Nicht im Einzelfall, hier ein kleiner Damm, dort wird auf höherem Niveau gebaut, sondern großflächig wird entschieden. Das engt den Siedlungsraum weiter ein und fordert nachhaltige Konzepte. Raumordnung darf kein Macht instrument der Lokalpolitik sein, sondern sollte zumindest landesweit gedacht werden. Wo des Pudels Kern liegt, ist klar: beim Kirchturm in der Ortsmitte.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610