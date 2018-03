Unabhängiges Pay-TV-Angebot von Wyplay wird Open-Source-Produkt

Marseille, Frankreich (ots/PRNewswire) - Besuchen Sie Wyplay auf der IBC2013, Stand 5.A11

Frog by Wyplay-Community soll vollen Zugang zum Source-Code von Wyplay

erhalten

Der Entwickler von Softwarelösungen für führende Pay-TV-Anbieter Wyplay stellte heute Frog by Wyplay vor, eine Initiative, mit der alle Akteure innerhalb des TV-Ökosystems aus ihrer Abhängigkeit von urheberrechtlich geschützten Lösungen befreit werden sollen. Dank Frog by Wyplay soll der vollständige Source-Code der innovativen Middleware- und Backend-Add-ons für Set-Top-Boxen von Wyplay - die bereits bei 10 Millionen Abonnenten von Canal+, Belgacom, SFR und Vodafone im Einsatz sind - kostenlos zu Auswertungs- und Entwicklungszwecken zugänglich gemacht werden. Frog by Wyplay basiert auf der Philosophie, dass die herkömmlichen "Black-Box"-Modelle die Wiederverwendung von Software erschweren, Partnerschaften entgegenstehen, unabhängige Innovationen verhindern und zu Engpässen bei den Entwicklungsressourcen führen, die ihrerseits höhere Kosten und Verzögerungen bei der Einführung neue Geräte und Dienstleistungen zur Folge haben.

"Wyplay konnte den Schwierigkeiten, die durch die Black-Box-Entwicklungsmodelle entstehen, dadurch begegnen, dass das Unternehmen zwei seiner wichtigsten Kunden seinen Source-Code zugänglich gemacht hat", erklärt Wyplay-CEO Jacques Bourgninaud. "Nun haben wir uns entschlossen, den Vollzugriff auf den gesamten Code unserer Lösung und alle entsprechenden Tools zu erweitern, damit alle Mitglieder der Frog by Wyplay-Community erfolgreich innovativ tätig werden können."

"Pay-TV-Anbieter können neue Dienstleistungen oft nur verzögert anbieten, weil sie von den Entwicklungszyklen bei den urheberrechtlich geschützten Softwareplattformen für Set-Top-Boxen Dritter abhängig sind", meint der leitende IHS-Analyst Daniel Simmons. "Den Pay-TV-Anbietern wird allmählich bewusst, dass sie sich mit diesem Problem befassen müssen, und sie versuchen, auf neue Softwareplattformen umzustellen, die einen offeneren Zugang zum Source-Code und damit mehr Flexibilität bei der Entwicklung und eine schnellere Bereitstellung neuer, attraktiverer Dienstleistungen bieten - ganz ähnlich wie die, die von ihren wichtigsten Wettbewerbern, den Internet-Videoanbietern, bereits gewinnbringend genutzt werden."

Frog by Wyplay beinhaltet alle Elemente, die erforderlich sind, um eine solide Grundlage für Pay-TV-Produkte (per Satellit, Kabel, IPTV, Over-the-top und terrestrisch) zu schaffen. Dazu gehören auch Entwicklungskits für TV-Client-Geräte, Referenzhardware, optionale Backend-Add-ons und ergänzende Apps für Smartphones oder Tablets. Basierend auf Open-Source-Technologien und offenen Standards kann man diese Lösung in Hinblick auf das Chipset, das ausgelieferte Frontend und das beim TV-Anbieter vorhandene Backend als "agnostisch" bezeichnen.

Wyplay beabsichtigt, den Source-Code der Kernkomponenten ab dem ersten Quartal 2014 - zusammen mit den Tools für die Programmierung und Konfiguration sowie Referenz-Set-Top-Geräten zu Entwicklungszwecken - schrittweise freizugeben. Zusätzlich sollen den Mitgliedern der Community ausführliche Dokumentationen und Codebeispiele zur Verfügung stehen, ebenso wie eine Reihe interaktiver Kanäle wie Foren und ein Problemtracker.

Wyplay stellt Frog by Wyplay auf der IBC2013 an Stand 5.A11 vorab schon einmal vor. Interessenten können sich unter http://www.FrogByWyplay.com registrieren. Mehr als 15 Unternehmen, die die Lösung von Wyplay bereits verwenden, werden sie auf der Ausstellungsfläche vorführen.

Informationen zu Wyplay

Wyplay ist ein unabhängiger, international anerkannter Entwickler von offenen, modularen und innovativen Softwarelösungen für IPTV-, Kabel-, Satelliten- sowie terrestrische TV-Anbieter und -Sender überall auf der Welt. Mithilfe der Technologie von Wyplay können die Anbieter aus der umfangreichsten Liste voreingestellter Funktionen auswählen, die in Verbindung mit einer modularen Online-TV-Lösung verfügbar ist, und die gewählten Funktionen konfigurieren und umsetzen. Dazu gehören unter anderem ein elektronischer Programmführer, ein Videorekorder, Konnektivität für mehrere Bildschirme und Räume, ein App-Store und vieles mehr. Das professionelle Serviceteam von Wyplay entwickelt Kundenerfahrungen, die genau auf die Produkt- und Marketingstrategien des jeweiligen Anbieters oder Senders abgestimmt sind und diese optimal ergänzen. Wyplay ist mittlerweile strategischer Partner von Canal+, SFR, Vodafone und Belgacom. Weitere Informationen über Wyplay finden Sie auf der Website http://www.wyplay.com.

Fotolink: http://www.wallstcom.com/Wyplay/Frog.zip

Kontakt Wyplay: Julie Geret Leiterin Kommunikation Tel.: +33(0)621-047705 E-Mail: jgeret @ wyplay.com Kontakt Agentur: Gretar Theodorsson Wall Street Communications Tel.: +354-862-0545 E-Mail: gretar @ wallstcom.com

Website: http://www.wyplay.com