Aktuelle Studie: Faktor Mobilität für besten Wohnstandort

Agentur Baidinger forscht im bmvit-Projekt "GeSMo"

Wien (OTS) - Österreich befindet sich im Mobilitätswandel. "Öffentliche Verkehrsmittel, Carsharingkonzepte oder die Forcierung des Radfahrens gewinnen an Bedeutung. Im Alltag von AlleinerzieherInnen oder älteren Personen sind diese allerdings oft schwer anwendbar", so Andrea Baidinger, Geschäftsführerin bauen wohnen immobilien Kommunikationsberatung GmbH. Gemeinsam mit AIT Austrian Institute of Technology GmbH - Mobility Department und der Technischen Universität (TU) Wien Fachbereich Stadt- und Regionalforschung arbeitet die Agentur seit September 2011 am Forschungsprojekt "Genderorientierte Standortbewertung der Mobilitätsqualität" (GeSMo), das in Kürze abgeschlossen wird. Es wird von FEMTech, einer Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie bmvit, gefördert und ist für den Staatspreis Mobilität nominiert, der am 12. September vergeben wird.

Ziel der Studie war die Entwicklung eines Bewertungsmodelles (Rechentool), das die Qualität von Wohnstandorten in Abhängigkeit von umliegender Infrastruktur, verkehrstechnischer Anbindung und den Bedürfnissen der Zielgruppen "AlleinerzieherInnen" und "Personen über 60 Jahre" bestimmt. Als Grundlage für die Entwicklung des Modells wurde eine Zielgruppenbefragung durchgeführt.

Kinderbetreuung ist Frauensache - In einer österreichweiten, repräsentativen Erhebung (1000er Stichprobengröße, Gallup) wurden Mütter oder Väter, die allein für die Mobilität ihres/r Kindes/r zuständig sind, mit zumindest einem Kind unter zehn Jahren, zu ihren wichtigsten, täglichen Wegen befragt. Baidinger: "45 Prozent der Eltern mit Kindern unter zehn - egal ob in Partnerschaft oder nicht -sind allein für das Bringen und Holen der Kinder verantwortlich. Überwiegend sind dies Frauen", so Baidinger. Ein Drittel dieser alleinverantwortlichen Eltern ist erwerbstätig. Kindergarten, Volksschule, Lebensmittelhandel sowie Arzt und Apotheke sind die wichtigsten Stationen im Alltag.

"Die Versorgung und Erreichbarkeit von Kindergarten und Volksschule wird noch gut beurteilt, verschlechtert sich jedoch mit dem Besuch der Haupt- bzw. neuen Mittelschule bzw. AHS", erläutert Baidinger. "Apotheken und Lebensmittelgeschäfte sind meist in Fußnähe, mit Einkaufszentren fühlen sich Eltern überversorgt." Beinahe die Hälfte der Eltern (46 Prozent) bringt ihre Kinder mit dem Auto in den Kindergarten, 37 Prozent zu Fuß. In die Volksschule werden Kinder zu 39 Prozent mit dem Auto und 34 Prozent zu Fuß gebracht. "Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, vor allem außerhalb der Stadt, ist für Eltern mühsam und zeitintensiv. Noch mehr, wenn der verantwortliche Elternteil berufstätig ist", erklärt Baidinger. Radfahren mit kleinen Kindern ist kaum vorstellbar, es werden längere Fußwege in Kauf genommen. "Wir dürfen nicht vergessen, dass berufstätige Eltern am Weg zu Kindergarten oder Schule bis zum Arbeitsplatz alle Erledigungen wie Einkaufen oder Arztbesuche durchführen müssen."

Eltern in Wien bringen Kinder mit Auto, Tiroler zu Fuß - Über 60 Prozent der Tiroler, aber nur rund ein Viertel der Wiener Eltern bringen ihre Kinder zu Fuß in Kindergarten oder Schule. So werden in Wien die Kinder zu rund 45 Prozent mit dem PKW und zu 15 Prozent mit Öffis gebracht. In Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Salzburg kommt der PKW zum Einsatz oder man geht zu Fuß. "Kinder mit Öffis in den Kindergarten oder Volksschule zu bringen ist für berufstätige Mütter oder Väter möglich, wenn dies am Weg zur Arbeit liegt. In der ersten, zweiten Volksschulklasse ist die Angst groß ihre Kinder alleine auf einen Schulweg zu schicken. In Niederöster- reich und im Burgenland nutzen Eltern für Fahrten zu Kindergarten oder Volksschule auch den öffentlichen Verkehr", so Baidinger.

Senioren erledigen tägliche Einkäufe und Arztbesuche zu Fuß - Für alleinlebende, nicht erwerbstätige Personen über 60 (80 Prozent Frauen) ist die Erreichbarkeit von Allgemeinmedizinern, Apotheken sowie Lebensmittelhandel sehr wichtig. Knapp 60 Prozent erledigen Einkäufe zu Fuß, so wie etwa die Hälfte der Befragten den Weg zu Apotheke und Arzt. "Erst mit rund 80 Jahren nimmt die Mobilität ab und der Wohnort nahe Arzt und Apotheken wird als wichtig einge-stuft", erläutert Baidinger. Menschen zwischen 60 und 80 sind aktiv. Cafes und Restaurants sind wichtig Familie und Freunde zu treffen.

Ohne Auto kein Kulturbesuch - Öffentliche Verkehrsmittel werden aufgrund unregelmäßiger Frequenz ungern genutzt, vor allem am Land. "Eine Befragte lebt in Lockenhaus im Burgenland. Um an einem Samstagabend ein Konzert in Eisenstadt mit Beginn 19:30 zu besuchen, muss sie mit Öffis um 14:13 Uhr abfahren und kommt um 16:40 in Eisenstadt an. Nach dem Konzert kommt sie mit Öffis nicht mehr nach Hause. Mit dem Auto ist sie in einer dreiviertel Stunden vor Ort", schildert Baidinger.

Angst vor Abhängigkeit im Alter - "Viele unserer Befragten am Land tun das gerne. Bei unseren Interviews wurde deutlich, wie wichtig Unabhängigkeit ist und wie eng diese mit einem eigenen Auto verknüpft ist", so Baidinger. "Es gibt enormen Bedarf an alternativen, alltagstauglichen Mobilitäts- konzepten."

Landflucht - leere ländliche Räume

Es kommt zur Überalterung am Land, Arbeitsmärkte zentralisieren sich in Städten, Infrastruktur und Nahversorgung am Land werden ausgedünnt. Die fehlende öffentliche Verkehrsanbindung forciert den Zustrom in die urbanen Gebiete. "Für private Immobilien besteht die Gefahr eines massiven Wertverlustes", zeigt Baidinger auf.

Forschungsprojekt GeSMo - In Zusammenarbeit von AIT unter der Leitung von DI Alexandra Millonig, der TU Wien unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Wolfgang Feilmayr und Andrea Baidinger. www.research-projects.at/gesmo, www.bauenwohnenimmobilien.at

